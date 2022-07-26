ЗСУ так люто нищать рашистів, що навіть досвідчені найманці з рф довго тут не витримують (ВІДЕО)

Наприклад, цей російський найманець пройшов так звану «контртерористичну операцію рф» у Дагестані, але у боях на сході України витримав лише 2 тижні.

За цей час йому не довелося стріляти жодного разу: він тільки бігав, ховаючись від артилерії.

Про це він розповів слідчим і контррозвідникам СБУ: «Когда попали в Попасную, как дальше поехали, – оф*гели… Война, так скажем, другого поколения... То есть, артиллерия работает, а автомат в автомат – такого нет. Я успел за 2 недели службы заметить: в основном – бегаешь, прячешься от артилерии. Очень много испуганных».

Окупант зізнається, що більшість його «колег» орієнтувалися на попередні «спецоперації» рф і їхали в Україну, щоб підзаробити грошей. Натомість потрапили на повномасштабну війну.

Тож, здавшись у полон, радіє, що вижив.

Тим загарбникам, хто опинився не на тій війні, СБУ нагадує про гарячу телефонну лінію 2402. Зателефонувавши на неї, можна здатися в полон, зберегти своє життя і, зрештою, повернутися додому.

Джерело: ssu.gov.ua

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