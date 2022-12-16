ЗСУ так «насипає» рашистам, що вони втрачають надію навіть на східному фронті, де зосередили найбільше сил (АУДІО)

ЗСУ так «насипає» рашистам, що вони втрачають надію навіть на східному фронті, де зосередили найбільше сил.

Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку перехопила СБУ.

«Офицер говорит: «надо элеватор брать». А как его брать, когда три пулемета? А он: «Команда была брать». 17 человек положили мобилизованных… Только встали с поля. Пока мы их обратно тащили, нас минометами обкидали. Повернулись, а его и нет них*я. Он уже у*бал вперед нас на полкилометра назад», - бідкається загарбник, який воює в районі Кремінної.

Він не приховує своєї паніки та фактично прощається з дружиною. Каже, що його підрозділ приречений, але ніхто їх не збирається відводити: «Короче, шло наступление, перед нами хохлы, сбоку хохлы и справа хохлы. И нас х*й отводить хотят. Сказали стоять до последнего».

Російське командування не зважає на втрати: «Мобиков отгружаем пакетами. Пакетами… Ты представляешь? Не по одному человеку. 17 человек в день».

Перепадає їм і від «своїх»: «Неправильную они корректировку ввели. Всё поразъ*бали у нас, наши же».

За таких обставин дійсно важко не запанікувати: шансів уціліти у рашиста мало.

Однак СБУ нагадує про «гарячу лінію» +380936886888.

Зателефонувавши на неї, можна отримати детальну інструкцію, як максимально безпечно здатися в полон і, зрештою, повернутися додому.

Разом до Перемоги!

Джерело: ssu.gov.ua

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