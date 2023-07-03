«ЗСУ вдарили по Краматорську», а «Зеленський відмовився від виборів» - огляд фейків російської пропаганди

Топ-5 фейків, спростованих минулого тижня

Центр стратегічних комунікацій зібрав найгучніші спростування фейків росіян, що вийшли з 26 червня по 2 липня.

● «Вагнерівці» захопили Вовчанськ, що на Харківщині». Ця інформація не відповідає дійсності, це – черговий вкид (https://t.me/spravdi/30888) росіян, аби дестабілізувати ситуацію в Україні.

● «Зеленський відмовився від виборів, аби узурпувати владу». Вибори в Україні не можуть відбутися під час війни, бо про це йдеться (https://t.me/spravdi/30892) в Законі України «Про правовий режим воєнного стану», а не тому, що так «захотів Зеленський».

● «Президент України зберігає нашивку СС «Галичина». російські пропагандисти видали (https://t.me/spravdi/30938) шеврон 1-ї окремої танкової Сіверської бригади з конем в обладунках за нашивку дивізії СС «Галичина», на якій зображений лев з трьома коронами.

● «Сили оборони завдали удару по Краматорську». Фейкороби намагаються перекласти (https://t.me/spravdi/30925) провину за удар по місцевій піцерії на ЗСУ, але паралельно з цим і стверджують, що знищили військову базу.

● «У Києві виявили холерну паличку, а у низці південних областей – спалах холери». У МОЗ України спростували (https://t.me/spravdi/30786) цей вкид і зазначили (https://t.me/spravdi/30786), що це – ворожа ІПСО.

Джерело: https://t.me/spravdi/31031

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