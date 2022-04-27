ЗСУ вдарили по позиціях рф на острові Зміїному, поціливши у пункт управління

Збройні сили України завдали ударів по позиціях ворога на острові Зміїному, влучили в пункт управління і знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

Про це у фейсбук повідомило оперативне командування "Південь", передає Укрінформ.

"Тим часом наші війська продовжують ведення бойових дій на зайнятому рубежі. Ворог намагався просунутись в бік Миколаївщині в районі селищ Таврийське й Нова Зоря, але успіху не мав, зазнав суттєвих втрат і ретирувався. В Чорноморській операційній зоні нашими силами нанесено ураження по ворожих позиціях на острові Зміїному. Зафіксовано влучання в пункт управління, знищення зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10", втрати рашистів уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Тим часом корабельне угруповання флоту противника було переформатовано в бік зменшення.

Загальні ворожі втрати за добу складають 16 загарбників, 1 танк і 4 одиниці автомобільної технікі, 2 з них броньовані.

Також командування повідомляє, що Одещину у вівторок атакували 3 крилатих ракети, було зафіксовано влучання в міст через Дністровський лиман. Постраждалих немає. Рух транспорту частково обмежено. Ведуться відновлювальні роботи.

Источник: ukrinform.ua

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