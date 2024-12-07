ЗСУ відбили атаку окупантів поблизу Вовчанська на Харківському напрямку

Оперативна інформація станом на 16:00 7.12.2024 щодо російського вторгнення.

Від початку доби на фронті відбулося 91 боєзіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили один штурм ворожих військ поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня п’ять разів намагався просунутися до наших позицій в районах Лозової, Масютівки та Зеленого Гаю. Три боєзіткнення продовжуються.

Агресор збільшив кількість атак до 15 на Лиманському напрямку. Атакував поблизу Твердохлібового, Копанок, Богуславки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Зарічного, Тернів та Ямполівки. Вісім боєзіткнень наразі тривають.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили чотири атаки окупантів в районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори. Ще дві атаки тривають.

На Торецькому напрямку ворог п’ять разів намагався йти вперед в районах Торецька, Диліївки та Неліпівки. На даний час триває один бій.

Активність ворога наразі зберігається і на Покровському напрямку. 13 разів за сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Відбито ворожі атаки в районах Променя, Лисівки, Даченського, Пушкіного, Зорі та Новотроїцького. Наразі ще триває шість боєзіткнень.

Точаться запеклі бої на Курахівському напрямку. Поблизу Сонцівки, Зорі, Курахового, Єлизаветівки, Романівки, Ганнівки, Успенівки, Розливу та Нескучного протягом дня відбулося 19 бойових зіткнень, вісім атак окупантів тривають.

Агентство Телевидения Новости