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ЗСУ відвоювали 2,5 тисяч квадратних кілометрів Харківщини — американські аналітики

ЗСУ відвоювали близько 2500 квадратних кілометрів у Харківській області під час контрнаступу станом на 9 вересня.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Як пише ISW, українські сили, ймовірно, зачищають осередки дезорганізованих російських військ, що опинилися в зоні швидкого наступу українських військ на Куп'янськ, Ізюм та річку Оскіл.

Українські сили можуть зруйнувати російські позиції навколо Ізюма, якщо вони переріжуть російські наземні лінії зв'язку на північ і південь від Ізюму. 9 вересня українські війська продовжували наступ на Куп'янськ та на Ізюм та вживають заходів щодо ізоляції російського ізюмського угруповання військ. Якщо українцям вдасться відрізати російські наземні лінії зв'язку, то у них буде можливість створити казан навколо Ізюму та обрушити більшу частину російських позицій на північному сході України.

Знати більше: Подія дня: ЗСУ продовжують контрнаступати на Харківщині – що відомо

Кремль перекидає ресурси на лінію Харків-Ізюм, намагаючись зупинити український контрнаступ, водночас відмовляється публічно говорити про успіхи України в Харківській області. Контрнаступ, ймовірно, спонукав президента Росії Володимира Путіна скликати 9 вересня зустріч із вищими російськими силовиками та політичними діячами. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не коментуватиме "ситуацію навколо Балаклії та інші події в зоні "спецоперації".

Контрнаступ в Херсонській області триває одночасно з операціями на лінії Харків-Ізюм. Українські сили продовжують щодня атакувати російські понтонні і поромні переправи на півдні, проте зберігають сувору оперативну тишу, що може мати такий вигляд, ніби українські сили не просуваються.

Джерело: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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