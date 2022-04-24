Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:16
Просмотров: 94

ЗСУ вразили 17 повітряних цілей ворога в небі України

ЗСУ вразили 17 повітряних цілей ворога в небі України

Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил та Сухопутних військ 23 квітня уразили дев’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, три літаки та п’ять крилатих ракет.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Пряма мова: "Минає 59 день визвольної війни проти російських окупантів. Як і решта, він видався непростим для українських захисників.

Військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил продовжує виконання завдань у повітряному просторі України, здійснює підтримку та прикриття наземних військ, наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ. А протиповітряна оборона держави продовжує нищити ворога у повітрі".

Деталі: За підсумками доби 23 квітня уражено 17 повітряних цілей:

- 3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25);

- 5 крилатих ракет (зокрема 2 було збито над Одесою, ще дві – на підльоті до порту "Південний" і одну – на донецькому напрямку -ред);

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Німеччині документують військові злочини скоєні в Україні, використовуючи досвід Другої світової війни
Сегодня 08:12    28
10 хороших новин 23 квітня
Сегодня 08:01    69
Главное из пресс-конференции Владимира Зеленского
Сегодня 07:50    64
Расписание эвакуационных и регулярных рейсов из Харькова на 24 апреля
Сегодня 07:49    59
Денісова розповіла, як загарбники грабують українських фермерів
Сегодня 07:38    75
Росіяни викрали консула Болгарії в окупованому Мелітополі, а у Донецьку і Луганську - працівників СММ ОБСЄ
Сегодня 07:27    84
З Великоднем
Сегодня 07:20    86
Вселенський патріарх на Великодній службі закликав до припинення війни в Україні
Сегодня 07:06    88
Оперативна інформація станом на 06.00 24.04.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 06:55    109
Влада рф намагається приховати вплив західних санкцій - WSJ
Сегодня 06:54    107
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 