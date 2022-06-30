ЗСУ вразили ще один російський «Панцир - С1» на Зміїному

Українські захисники вразили ще один ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир - С1".

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь", передає Укрінформ.

"В Чорному морі продовжується операція на острові, вже є підтвердження враження ще одного зенітного гарматно-ракетного комплексу "Панцир - С1", - йдеться у повідомленні.

Загалом, українські ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали близько 150 вогневих завдань, авіація - 7.

Завдяки цьому російська армія втратила понад 4 десятки військовослужбовців, 2 гаубиці "Мста-Б" та самохідну - "Мста-С", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад пально-мастильних матеріалів.

Повідомляють, що остаточні дані уточнює розвідка.

Як відомо, 24 лютого росія розпочала новий етап восьмирічної війни проти України – повномасштабний наступ. Ворог здійснює масовані обстріли та бомбардування мирних українських міст та сіл. ЗСУ, Сили територіальної оборони та весь український народ ефективно чинить спротив російським військам і завдають їм великих втрат.

Источник: ukrinform.ua

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