Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:19
Просмотров: 116

ЗСУ вразили ще один російський «Панцир - С1» на Зміїному

ЗСУ вразили ще один російський «Панцир - С1» на Зміїному

Українські захисники вразили ще один ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир - С1".

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь", передає Укрінформ.

"В Чорному морі продовжується операція на острові, вже є підтвердження враження ще одного зенітного гарматно-ракетного комплексу "Панцир - С1", - йдеться у повідомленні.

Загалом, українські ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали близько 150 вогневих завдань, авіація - 7.

Завдяки цьому російська армія втратила понад 4 десятки військовослужбовців, 2 гаубиці "Мста-Б" та самохідну - "Мста-С", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад пально-мастильних матеріалів.

Повідомляють, що остаточні дані уточнює розвідка.

Як відомо, 24 лютого росія розпочала новий етап восьмирічної війни проти України – повномасштабний наступ. Ворог здійснює масовані обстріли та бомбардування мирних українських міст та сіл. ЗСУ, Сили територіальної оборони та весь український народ ефективно чинить спротив російським військам і завдають їм великих втрат.

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 341 дитина
Сегодня 10:26    17
30 червня 1941 року у Львові Українськими національними зборами проголошено декларацію про відновлення Української держави.
Сегодня 10:16    32
Інфографіка показує, як НАТО реагує на агресію росії
Сегодня 10:05    41
Путін озвучив нові цілі війни – про південь України в РФ вже не кажуть
Сегодня 09:43    126
"путин стремился к "финляндизации" Европы. Он получит "НАТОвизацию" Европы - Байден
Сегодня 09:32    76
«Поезд в никуда»: как пропаганда рф вновь раструбила о мифических успехах оккупантов
Сегодня 09:22    96
Siemens обвинил кремль во лжи относительно причин остановки поставок газа в Германию
Сегодня 09:11    84
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 30 червня 2022 року
Сегодня 09:01    107
Полезные санкции, говорили они...
Сегодня 09:00    101
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.06
Сегодня 08:53    77
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 