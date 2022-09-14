Зюганов обещает красную жару

Политическая кухня России превратилась в зловонные авгиевы конюшни. Одним из самых уродливых феноменов в жизни страны последних 30-ти лет выступает паразитическая деятельность КПРФ и ее верхушки. Данная реплика КПСС на корню дискредитировала левую идею в глобальном масштабе, став эталоном оппортунизма и предательства Homo Soveticus. За счёт непробиваемой ностальгии вымирающей возрастной группы 60+ красный олигарх Зюганов обеспечил себе и своим потомкам до энного колена безбедную бытность. При этом фюрер Гена обслуживает интересы кремлевской верхушки похлеще покойного Жириновского.

В условиях путинизма номенклатура КПРФ чувствует себя замечательно. Она не просто подыгрывает системе, но является частью правящей коалиции на правах сателлитной структуры "Единой России". За это "коммунистов" силовики не трогают, репрессии им не страшны. Наоборот, продажной партии дают преференции. К примеру, в Орловской и Ульяновской областях, а также в Хакасии сидят губернаторы с партбилетами КПРФ. Это доноры пресловутой партийной кассы.

В обмен на упомянутые блага Кремль использует Гену Зю и Ко в самых грязных целях.

В феврале 2022 года именно через коммунистическую прокладку провернули признание независимости квазиобразований, созданных на Донбассе ГРУ и ФСБ. Именно КПРФ призывало "защитить народы республик от внешних угроз и реализации политики геноцида".

Формально политическая ответственность за втягивание России в авантюру со "спецоперацией" лежит на зюгановцах. Соответственно, по логике вещей, весомую долю ответственности за подстрекательство к вторжению под надуманным предлогом должны понести проклятые коммуняки.

Опять недобитки-сталинисты довели россиян до состояния катастрофы. В ближайшем будущем именно 57 депутатов от КПРФ можно первыми повесить на фонарных столбах. Однако поможет ли это хоть как-то вытащить страну из трясины?

В последние дни, предвкушая, как его пустят в расход, красный кровосос Зюганов скачет, аки уж на сковороде. Он прогремел сразу в двух скандалах.

Сначала появилась информация о письме Зюганова к Путину, в котором первый просит не назначать звезду ТикТока Кадырова на пост министра обороны. Дескать, по молодости Рамзан безжалостно резал глотки пленным русским пацанам в Чечне, и как-то унизительно будет садить многонационала в правительство. Хоть высокогорным клоуном легко управлять, но этот ручной пёс скверно пахнет. Потом Зюганов стал оправдываться, что никакого антикадыровского письма нет в природе, т.е. он уже не против поставить головореза на место Шойгу. Принципиальный политик, однозначно.

Второй зашквар связан с отчаянным предложением Зюганова объявить в РФ массовую мобилизацию. По его мнению, «Идёт война, а не спецоперация. Нужна всеобщая мобилизация, нужны совсем другие законы". После кейса с признанием "ЛДНР" от КПРФ по стране пошла красная жара. Фактически с думской трибуны признается факт поражения РФ в Украине. Кроме того, жирный кот решил бросить на амбразуру всех россиян.

Зюганов вызал такой резонанс в обществе, от которого карточный домик путинизма может завалиться. В панике Песков заявил: "В Кремле пока не намерены объявлять мобилизацию. В настоящий момент нет, об этом речи не идёт". А к вечеру из логова красного тоталитаризма прозвучало грозное опровержение. Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко заявил, мол, Зюганов говорил «в первую очередь» о мобилизации экономики, политической системы и ресурсов России.

В самой партии призвали казнить тех, кто не так понял слова Зюганова о мобилизации.

Заявления Зюганова совсем расплавили мозг Дмитрия "Жалкого" Медведева. Он почуял, как перехватывают последний его актив – проклятья и апокалиптические угрозы. Политическое ничто выдало очередной перл, как у стран Запада будет гореть земля и плавиться бетон. Медведеву все сложнее защищать свое аплуа от посягательств со стороны Зюганова и он явно будет рад, когда паразита подрежут где-нибудь обиженные кадыровцы.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/726

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