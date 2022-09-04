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Ізюмського лісу немає, він згорів

Ізюмського лісу немає, він згорів

- заступник керівника ДСНС Харківщини Анатолій Торяник

"Ізюмський ліс - він в зоні окупації. Також дуже сильно горів. Ми брали інформацію із супутників. Теплове випромінювання, яке фіксується супутниками... Ми розуміємо, що у нас немає можливості туди виїхати, подивитися, переперевірити. Але ми розуміємо по тій інформації із супутників, що Ізюмського лісу немає, він згорів", - розповів він в інтерв'ю "Суспільному (https://www.youtube.com/watch?v=h97_Fy6Dh8o)".

Також рятувальник зазначив, що так звана "тимчасова адміністрація" не намагалася врятувати ліс.

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/42210

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