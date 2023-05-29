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Зведення роботи ППО від Главнокомандуючего

Зведення роботи ППО від Главнокомандуючего

Цієї ночі російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами.

Ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря.

З північного та південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА Shahed-136/131. Усього – близько 35 ударних дронів.

Протиповітряна оборона працювала у зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних Сил: «Центр», «Схід», «Південь» та «Захід».

Силами та засобами повітряних командувань у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 67 повітряних цілей:

– 37 крилатих ракет Х-101/Х-555;

– 29 ударних БпЛА Shahed-136/131;

– 1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Разом – до перемоги!

Джерело: @CinCAFU

Новости портала «Весь Харьков»

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