Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:22
Просмотров: 57

Звернення до громадян іноземних держав, які прагнуть допомогти Україні у її боротьбі проти російської агресії

Звернення до громадян іноземних держав, які прагнуть допомогти Україні у її боротьбі проти російської агресії

24 лютого 2022 року рано-вранці Росія розпочала нову військову операцію проти України. Це нічим не виправдане злочинне й цинічне вторгнення. Російська армія дотримується дуже підлої тактики. Зруйновані ракетами та артилерією житлові будинки – це остаточний аргумент для світу, щоб разом з нами зупинити окупаційне нашестя.

Українцям вистачає мужності боронити свою Батьківщину, боронити Європу, захищати цивілізаційні цінності. Однак це не просто вторгнення Росії в Україну, це початок війни проти Європи. Проти єдності Європи. Проти елементарних прав людини у Європі. Проти всіх правил співіснування на континенті.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх громадян іноземних держав, які є друзями України. Усі, хто хоче приєднатися до захисту безпеки у Європі та світі, можуть приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття.

Згідно з Положенням про проходження військової служби у Збройних Силах іноземцями та особами без громадянства, затвердженим указом Президента України від 10 червня 2016 року № 248, іноземці мають право вступити до ЗСУ на військову службу за контрактом у добровільному порядку, зокрема й до лав Сил територіальної оборони ЗСУ.

У зв’язку з цим усім іноземцям, які виявляють бажання долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки, керівництво України пропонує приїхати до нашої держави й поповнити ряди Сил територіальної оборони. З іноземців формується окремий підрозділ – Інтернаціональний легіон територіальної оборони України.

Це й буде ключовим свідченням вашої підтримки для нашої країни.

Для запису в Інтернаціональний легіон та щодо всіх деталей звертайтеся до аташе з питань оборони Посольства України у вашій державі (контактна інформація – на сайті Посольства).

Дамо миру шанс і захистимо Україну, зупинимо окупантів разом!

Источник: president.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ситуація щодо російського вторгнення - від МВС
Сегодня 09:32    47
Що прямо зараз кожен українець може зробити?
Сегодня 09:30    51
Ситуація щодо російського вторгнення на 9:20
Сегодня 09:25    113
Топаза знову піймали за здійснення диверсійної діяльності проти України
Сегодня 08:59    157
Із посиланням на Міноборони передають про знищення спецпідрозділу Росгвардії Чечні під Гостомелем
Сегодня 08:48    175
Маск надасть Україні доступ до супутникового інтернету Starlink
Сегодня 08:36    118
У Росії вперше визнали свої втрати в Україні
Сегодня 08:25    363
Енергосистема України не повернеться на паралельну роботу з об‘єднаною енергомережею РФ та РБ, - Герман Галущенко
Сегодня 08:14    145
У Києві диверсанти розстріляли сім’ю з 3 дітьми
Сегодня 08:02    275
Оперативна інформація станом на 06:00 27.02.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:56    317
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 