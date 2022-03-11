Звернення міністра оборони Олексія Резнікова

• ситуація на фронті є й буде непростою. Окупантів багато, але вони вже втратили ініціативу. Українські воїни активно обороняються й успішно контратакують на усіх напрямках;

• на Чернігівщині українці суттєво посилилися трофейною російською бронетехнікою, а Повітряні Сили продовжують нищити літаки противника;

• дуже складна ситуація у Маріуполі. Ворог тримає місто у заручних, влаштувавши справжній акт геноциду. Влада намагається забезпечити гуманітарні коридори, але росіяни бомбардують місто навіть під час офіційних перемовин;

• на тимчасово зайнятих територіях півдня України ворог намагається розгорнути поліцейську інфраструктуру;

• військовим частинам перерахували 12,5 млрд гривень на додаткову винагороду бійцям на період воєнного стану. Це перший транш за лютий – початок березня. Після систематизації бойових наказів підуть інші транші;

• учасники бойових дій отримуватимуть 100 тис. грн на місяць, не рахуючи премій за знищену техніку тощо. Міністерство робить виплати на випередження;

• налагоджено систему оборонних закупівель за бюджетні кошти

Источник: https://t.me/s/hueviykharkov

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