Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:54
Просмотров: 165

Звернення міністра оборони Олексія Резнікова

• ситуація на фронті є й буде непростою. Окупантів багато, але вони вже втратили ініціативу. Українські воїни активно обороняються й успішно контратакують на усіх напрямках;

• на Чернігівщині українці суттєво посилилися трофейною російською бронетехнікою, а Повітряні Сили продовжують нищити літаки противника;

• дуже складна ситуація у Маріуполі. Ворог тримає місто у заручних, влаштувавши справжній акт геноциду. Влада намагається забезпечити гуманітарні коридори, але росіяни бомбардують місто навіть під час офіційних перемовин;

• на тимчасово зайнятих територіях півдня України ворог намагається розгорнути поліцейську інфраструктуру;

• військовим частинам перерахували 12,5 млрд гривень на додаткову винагороду бійцям на період воєнного стану. Це перший транш за лютий – початок березня. Після систематизації бойових наказів підуть інші транші;

• учасники бойових дій отримуватимуть 100 тис. грн на місяць, не рахуючи премій за знищену техніку тощо. Міністерство робить виплати на випередження;

• налагоджено систему оборонних закупівель за бюджетні кошти

Источник: https://t.me/s/hueviykharkov

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

ЄС надав Україні перші 300 млн євро із пакету в 1,2 млрд – ЄК
Сегодня 16:51    101
Арестованные $415 млрд резервов РФ пойдут на возмещение ущерба Украине
Сегодня 16:24    151
Київстар збільшує допомогу абонентам у роумінгу
Сегодня 15:41    141
Директор ЦРУ вважає, що Путін не має чіткої кінцевої мети у війні з Україною
Сегодня 15:16    177
Звернення Президента Володимира Зеленського. Основні тези
Сегодня 14:42    305
Міжнародні COVID-сертифікати знову можна згенерувати в Дії
Сегодня 14:40    144
Уряд підвищив пенсії військовим у середньому на 800 гривень
Сегодня 14:28    141
Укрпошта відновлює доставку інтернет-замовлень
Сегодня 14:14    158
В Изюме идут бои: эвакуационные автобусы и гуманитарный конвой не смогли заехать в город (видео)
Сегодня 14:00    198
Оперативна інформація станом на 12.00 11.03.2022 щодо російського_вторгнення
Сегодня 13:43    288
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 