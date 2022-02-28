Звернення Олексія Резнікова. 96 годин спротиву
Звернення Олексія Резнікова:
Дорогі українці! 96 годин спротиву.
4 доби звитяги, мужності, самовідданості і віри.
Час захоплення співгромадянами, які тримають стрій поряд.
Болю за тими, хто відав життя за Україну.
Люті на ворога, який вбиває наших жінок та дітей, руйнує мирні міста.
І впевненості у тому, що він буде покараний! Обов’язково покараний! Жорстко, невідворотньо.
Адже вчора відбувся справжній злам. Війна стала Європейською. Її нарешті так усвідомили.
Вже зараз пів-Європи збирає, пакує, везе нам зброю і засоби бронезахисту. Коло держав, які надають реальну допомогу, значно збільшилося. Збільшилися її масштаби.
Європа вже надала тимчасовий прихисток десяткам тисяч тих, кого ми хочемо зберегти найбільше – нашій малечі та її мамам. Без усіляких формальностей. Як своїм.
Зараз на заході у нас насправді немає кордону. Але підтримка є і на півдні, і на Далекому Сході, і за Атлантикою.
Все це – заслуга наших захисників і захисниць, усього українського народу. Який відмовився коритися оскаженілому тирану. І який неодмінно переможе.
Україна переможе!
Слава Україні!
Источник: facebook.com / Міністерство оборони України
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