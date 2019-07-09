Звезда Disney умер в возрасте 20 лет

Камерон Бойс, популярный голливудский актер студии Disney умер в ночь на воскресенье, 7 июля. Представители семейства знаменитости говорят, что он умер во сне, пишет The Sun.

Известно, что Камерон последнее время страдал от конвульсий, происхождение которых трудно было установить даже медикам.

"С тяжелым сердцем сообщаем, что утром мы потеряли Камерона. Он умер во сне в результате приступа", - сообщили близкие актера.

Дебют Кэмерона состоялся в возрасте 8 лет - он снялся в клипе рок-группы Panic! "At The Disco". После этого в течение года успел принять участие сразу в нескольких проектах, в частности в фильме ужасов "Зеркала", триллере "Орлиный глаз".

Наибольшую популярность Бойс получил выполняя одну из ролей в телевизионном шоу "Джесси" на Disney Channel kids TV.

Также молодой актер снялся в комедии "Одноклассники" вместе с Адамом Сэндлером.

Финансовое состояние молодого актера оценивали в 5 млн долларов, а за его страницей в Instagram следили 8,5 миллионов подписчиков.

Источник: prm.ua

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