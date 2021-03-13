Звинувачення в цензурі: МВФ вважають незалежність НБУ "життєво важливою" для України

Міжнародний валютний фонд вважає, що незалежність Національного банку України є ключем для мікроекономічної стабільності країни та довіри інвесторів.

Про це на брифінгу заявив директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс відповідаючи на питання журналіста про цензуру в Національному банку.

"Незалежність центральних банків – життєво важливий принцип для МВФ, для всіх країн. Отже, незалежність Національного банку України – це один із напрямів, за яким ми дуже уважно стежимо. Тому що, знову ж таки, незалежність НБУ є ключем до мікроекономічної стабільності, до довіри інвесторів, фінансової стабільності, захисту фінансової системи й так далі. Так що, знову ж таки, для нас це життєво важливе питання", – сказав Райс.

Він також додав, що для МВФ є важливим у співпраці з Україною:

"Збереження цілісності, незалежності та ефективності українських антикорупційних інституцій також є важливою попередньою умовою для інвестицій в зростання і вимогою чинної програми підтримки МВФ, статус якої обговорюється", – пояснив Райс.

Що сталося

10 березня перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова написала на своїй сторінці у Facebook, що її інтерв’ю для видання "Новое время" в оригінальному вигляді заборонило публікувати керівництво департаменту комунікацій Національного банку.

"Коли через декілька годин після проведення інтерв’ю для НВ, за дивного збігу обставин з’являється наказ Голови НБУ про те, що мені заборонено коментувати теми внутрішньої ситуації у НБУ, кадрової політики, співпраці з МВФ і тд. Ситуацію намагаються довести до абсурду: виявляється, що мені як безпосередньому учаснику подій, пов’язаних з націоналізацією ПриватБанку у 2016 році, цю тему також коментувати не можна", – написала вона.

Водночас директорка Департаменту комунікацій НБУ Галина Калачова відкинула звинувачення Рожкової.

"Щодо звинувачень ДК у цензурі. ДК не надавав "Новому времени" жодної альтернативної версії інтерв’ю (порізаного чи непорізаного). Взагалі скороченої Департаментом комунікацій версії цього інтерв’ю не існує. Мені прикро, що члени правління НБУ вдаються до перекручування фактів, наклепів, та провокують ЗМІ на публікацію недостовірної інформації", – написала Калачова.

Що відомо

У червні 2020 року в заступника голови правління НБУ Олега Чурія закінчувався 5-річний термін повноважень. Тогочасний голова НБУ Яків Смолій запропонував Чурію знову обійняти цю посаду – цього разу на 7 років. 30 червня Рада не захотіла продовжити контракт Чурія. Питання навіть не внесли до порядку денного.

1 липня голова Нацбанку Яків Смолій повідомив, що написав заяву про відставку з посади. За його словами, на Нацбанк тривалий час здійснюється політичний тиск.

Трохи згодом на сайті регулятора було оприлюднено заяву членів правління НБУ. Вони зазначили, що поважають рішення Смолія щодо відставки та "розділяють його перестороги щодо систематичного політичного тиску".

Посли країн "Великої сімки" відреагували на заяву Смолія про відставку, заявивши, що підрив цієї інституції може поставити під загрозу надійність реформ в Україні і їхню підтримку.

Євросоюз назвав заяву про звільнення Якова Смолія з посади голови Нацбанку через політичний тиск "тривожним сигналом", а у Міжнародному валютному фонді очікують, що його наступник також забезпечить незалежність НБУ.

3 липня Верховна рада на позачерговому засіданні відправила у відставку голову Національного банку Якова Смолія.

Рада Національного банку України відмовилася призначити Олега Чурія заступником голови національного регулятора на новий термін у сім років.

Источник: suspilne.media

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