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Звільнений президентом керівник Дніпровської РДА Павло Бабій отримав нову посаду -
...у тій самій адміністрації.
За інформацією на сайті, з 3 липня Бабій є заступником голови Дніпровської РДА.
За час його керівництва адміністрація встигла замовити 306 барабанів, овочерізки і професійні пательні для укриттів на понад 1 млн гривень.
Зрештою тендер скасували, а Бабій заявив, що вимагає проведення службового розслідування щодо доцільності цих закупівель.
Джерело: https://t.me/znua_live/101063