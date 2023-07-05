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Звільнений президентом керівник Дніпровської РДА Павло Бабій отримав нову посаду -

Звільнений президентом керівник Дніпровської РДА Павло Бабій отримав нову посаду -

...у тій самій адміністрації.

За інформацією на сайті, з 3 липня Бабій є заступником голови Дніпровської РДА.

За час його керівництва адміністрація встигла замовити 306 барабанів, овочерізки і професійні пательні для укриттів на понад 1 млн гривень.

Зрештою тендер скасували, а Бабій заявив, що вимагає проведення службового розслідування щодо доцільності цих закупівель.

Джерело: https://t.me/znua_live/101063

Новости портала «Весь Харьков»

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