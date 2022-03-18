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Звільнено голову Великобурлуцької громади – Віктор Терещенко зараз перебуває у лікарні

Звільнено голову Великобурлуцької громади – Віктор Терещенко зараз перебуває у лікарні

Російські окупанти відпустили селищного голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка, зараз він перебуває в лікарні, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, 17 березня російські окупанти взяли в заручники голову Великобурлуцької територіальної громади Куп’янського району Харківської області Віктора Терещенка, якого, за інформацією Олега Синєгубова, було викрадено прямо з робочого місця.

Агентство Телевидения Новости

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