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Звільняються пачками. IT-сектор Білорусі втратив понад 10 000 співробітників з початку року

Звільняються пачками. IT-сектор Білорусі втратив понад 10 000 співробітників з початку року

З початку 2022 року з білоруських IT-компаній звільнилося 18 тисяч співробітників. Це більше, ніж за минулий рік. Чистий відтік працівників становив 10 000.

З початку 2022 року IT-сектор Білорусі втратив понад 10 000 співробітників через масові звільнення. Про це пише профільне видання devby.io.

За підсумками липня з білоруських компаній пішли більше 3 000 осіб — удвічі більше ніж рік тому.

Усього з початку року з білоруських IT-компаній пішли понад 18 000 спеціалістів понад 18 000 спеціалістів. Це більше, ніж за весь 2021 рік, тоді звільнення склали майже 17 000 осіб.

Чистий відтік кадрів із білоруського ІТ з початку року вже перевищив 10 000 осіб. Це відбувається на тлі найму, що впав.

У виданні прогнозують, що до кінця року ця цифра може зрости вдвічі.

Джерело: biz.nv.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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