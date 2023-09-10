Звільнимо Крим ― і Чорне море стане безпечним, ― Вадим Скібіцький

Усі попередні безпекові ініціативи для Чорного моря, які надходили, зокрема, й від держав-членів НАТО, раніше гальмувались через фактор “а що скаже росія?”, однак тепер ставити такі питання немає необхідності.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в прямому ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Настав час, коли питати росію немає необхідності ― вона агресор, вона реально пірат в Чорному морі, вона перешкоджає нормальному цивільному судноплавству. Через це тут необхідна єдина позиція зацікавлених країн, країн регіону, країн НАТО, країн, які можуть дати гарантії безпеки у Чорному морі, зокрема США та Велика Британія. Туреччина повинна сказати своє слово”, — пояснив Вадим Скібіцький.

Коментуючи чорноморську безпекову проблематику, представник Воєнної розвідки України нагадав про цілі окупації Криму росією та створені нею загрози.

“І окупація, і нарощування військового потенціалу в Криму були здійснені з двох причин. Перша ― це повне панування у Чорному морі, а друга ― це проекція сили на Середземномор’я: та ж сама Сирія, та ж сама Африка і вихід в Атлантичний океан”, — зазначив він.

Вадим Скібіцький уточнив, що домінування агресора у повітряному просторі Чорного моря та російські берегові ракетні комплекси є загрозою не тільки для військового, а й для цивільного судноплавства. Тож усі зацікавлені держави повинні шукати ефективних шляхів нейтралізації російської воєнної сили у регіоні.

Цілковиту ж безпеку Чорного моря гарантує тільки деокупація Криму.

“Повірте, коли ми повернемо наш Крим, Чорне море стане безпечним — це однозначно”, — наголосив Вадим Скібіцький.

Джерело: gur.gov.ua

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