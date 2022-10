"Звірства росії ще більше об’єднали народи доброї волі, які стоять на боці України. Отже, ми тут, тому що правила мають значення, тому що права мають значення і тому що суверенітет має значення" - наголосив Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III на прес-конференції після засідання Шостої Контактної групи з питань оборони України в рамках зустрічі міністрів оборони держав НАТО 12 жовтня 2022 року в Брюсселі.

Виступ Міністра оборони США Ллойда Дж. Остіна III на прес-конференції після засідання Контактної групи з питань оборони України 12 жовтня 2022 р. Брюссель, Бельгія

"Ми досягли чудового прогресу на нашому шостому засіданні Контактної групи з питань оборони України, і до нас приєднався мій хороший друг Олексій Резніков, Міністр оборони України, і генерал-майор Едуард Москальов, Командувач Об’єднаних сил України. Я дуже вдячний їм за те, що вони приєдналися до нас і за їхнє героїчне керівництво. Вони повідомили Контактній групі про останню динаміку бойових дій, першочергові потреби України та вимоги України щодо захисту на довгостроковій перспективі.

Мені також дуже приємно, що в сьогоднішній дискусії взяли участь міністри оборони та головнокомандувачі сил оборон приблизно з 50 країн. Це ще раз підкреслює рішучість міжнародної спільноти підтримати самооборону України після жорстокого та неспровокованого вторгнення Росії. І ця рішучість лише посилилася навмисною жорстокістю нового удару Росії проти українських міст. Ці напади на об’єкти без військової мети знову виявляють зловмисність обраної Путіним війни.

Але звірства Росії ще більше об’єднали народи доброї волі, які стоять на боці України. Отже, ми тут, тому що правила мають значення, тому що права мають значення і тому що суверенітет має значення. А за останні кілька днів Путін дав нам усім ще одне похмуре уявлення про майбутнє, в якому апетити агресивних автократів переважують права мирних держав. І ми всі будемо менш безпечні у світі, де великі держави можуть нападати на своїх мирних сусідів і силою топтати їхні кордони.

І вільні громадяни України мають невід’ємне право керувати собою і обирати своє майбутнє. Вони лежать в основі -- це фундаментальні принципи, і вони лежать в основі заснованого на правилах міжнародного порядку, який робить усіх нас захищенішими. Ця Контактна група залишатиметься вірною цим цінностям незалежно від результату будь-якої окремої битви, і ми не похитнемось у підтримці права України захищатися від імперських амбіцій Росії.

Збройні Сили України використовували такі системи, як HIMARS, щоб змінити динаміку війни, яку розпочав Путін, і це допомогло українським силам перехопити ініціативу під час контрнаступу. Тож ми продовжуватимемо нарощувати можливості, щоб допомогти Україні в нинішній боротьбі, і я вдячний членам Контактної групи, які зрушили небо і землю, щоб доставити зброю та обладнання в руки українських сил.

Водночас наші союзники та партнери докладають усіх зусиль, щоб утримати захисників України на довгострокову перспективу. З розвитком конфлікту змінювалась і місія цієї Контактної групи.

Тож сьогодні Контактна група підкреслила наше спільне зобов’язання продовжувати забезпечувати захисників України засобами, які їм знадобляться у важкі тижні, місяці та роки. Ми обговорили способи зробити ще більше для підготовки українських сил, які так вражаюче використовують свої нові можливості і ми наполягали на активізації наших промислових баз, щоб розгорнути виробництво систем для захисту України, навіть стикаючись з нашими власними потребами безпеки.

Лідери тут спиралися на важливий прогрес, досягнутий на зустрічі наших національних директорів із питань озброєнь 28 вересня під егідою цієї контактної групи. Данія та Великобританія поділилися новинами щодо кількох ініціатив Копенгагенської конференції, включно з Міжнародним донорським фондом Великобританії для об’єднання міжнародного фінансування для критично важливих можливостей.

І оскільки ми збільшуємо нашу довгострокову підтримку України, прозорість і підзвітність залишаються вкрай важливими. На сьогоднішній зустрічі ми обговорили заходи підзвітності, які вживає Україна, щоб забезпечити повне відстеження сучасної зброї. Ми також обговорили способи спільної роботи, щоб розвивати наш імпульс і вирішувати нові виклики.

Ми знаємо, що Україна все ще потребує ще більше систем далекобійного вогню, систем протиповітряної оборони та артилерійських систем, а також інших важливих можливостей. І я вдячний нашим численним союзникам і партнерам, які змагалися, щоб задовольнити потреби України в самообороні, часто залучаючи власні запаси або купуючи такі спроможності у вітчизняної промисловості.

І дозвольте мені особливо відзначити Німеччину за нещодавню поставку системи протиповітряної оборони IRIS-T. Ця важлива пожертва допоможе Україні краще захистити своє цивільне населення від російських авіаударів. І Німеччина також нещодавно оголосила, що поставить більше ракетних систем MARS і гаубиць, і все це свідчить про довгострокову підтримку захисників України.

Я також хочу відзначити, що кілька країн виконують надзвичайно важливу спільну роботу, щоб нарощувати виробництво ключових систем і відроджувати свої промислові бази. Тож Норвегія, Німеччина та Данія інвестували у власне виробництво гаубиць у Словаччині, і це лише показує, як багато ми можемо зробити, коли об’єднуємося заради спільної мети.

Ці ініціативи та багато інших допоможуть нам набрати імпульс і забезпечити, щоб майбутні Збройні Сили України були боєздатними та мали здатність підтримувати себе.

Зараз деякі країни не в змозі запропонувати летальну, але ми закликаємо їх надати життєво важливу нелетальну допомогу, таку як медичне обладнання та спорядження для холодної погоди, яке потрібне українцям для боротьби взимку, тому що кожен внесок має значення, а Члени цієї контактної групи єдині в нашій підтримці самооборони України протягом будь-якої пори року. Нас об’єднує наша відданість заснованому на правилах міжнародному порядку, який лежить в основі глобальної безпеки. Ми виступаємо разом проти навмисного використання війни та жорстокості для захоплення території, перекроювання кордонів і попирання суверенних прав мирних держав. І як сказав президент Байден, ми об’єдналися проти глобальної політики страху, примусу та завоювання."

Secretary of Defense Lloyd J. Austin III Press Conference Following the Ukraine Defense Contact Group Meeting Oct. 12, 2022 Brussels, Belgium

Текст / Text by : U.S. Department of Defense (DoD) https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3186611/secretary-of-defense-lloyd-j-austin-iii-and-chairman-of-the-joint-chiefs-of-sta/

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

