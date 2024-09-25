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Зупинити ядерний шантаж з боку кремля потрібно рішучими діями міжнародної спільноти

Зупинити ядерний шантаж з боку кремля потрібно рішучими діями міжнародної спільноти

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

За даними української розвідки, кремль готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики України напередодні зими. Ймовірно, йдеться про удари по відкритих розподільчих пристроях АЕС та підстанціях передачі.

▶ росія спекулює вигаданою темою нібито «загрози курській АЕС», намагаючись відволікти увагу світу від власних атак по атомній енергетиці України.

▶ Атаки не лише безпосередньо по атомних реакторах, але й по периферійній інфраструктурі АЕС можуть спровокувати радіаційну катастрофу на зразок Чорнобильської.

▶ За даними «Енергоатому», 22 вересня російський БпЛА вчергове пролетів поруч з промисловим майданчиком Хмельницької АЕС. Це вже не вперше, коли росія наражає на небезпеку українські атомні об'єкти.

▶ До атомного шантажу росія вдалася на самому початку повномасштабного вторгнення, захопивши Чорнобильську та Запорізьку АЕС.

▶ кремль самостійно не відмовився від енергетичного терору. Незаконне утримання контролю над ЗАЕС, а також ймовірні атаки на об'єкти атомної енергетики створюють загрозу континентального масштабу, які вимагають консолідованої і рішучої реакції міжнародної спільноти.

Джерело: https://t.me/spravdi/41734

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