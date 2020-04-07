10 детективных мини-сериалов для приятных вечеров

Если вы устали от высосанных из пальца сюжетов и хотите чего-то стоящего, что пощекочет нервы и останется в памяти, эти детективные сериалы вам подойдут.

Мы расположим сериалы от самого короткого до самого длинного. Вы обязательно найдёте для себя то, что зацепит и не отнимет всё свободное время. Зато останутся приятные впечатления, иногда недоумение, порой даже испуг. Все сериалы заканчиваются логично и не требуют продолжения.

Городок

Детектив, драма.

Великобритания, 2012 год.

Длительность: 1 сезон (3 эпизода по 45 минут).

IMDb: 6.8.

История начинается с прибытия главного героя Марка в родной город. Его приезд связан с загадочной смертью обоих родителей. 30-летнему мужчине кажется подозрительным это двойное «самоубийство». Он желает докопаться до сути и остаётся в городке вместе с сестрой и бабушкой, которые его обожают.

Тайны и ложь

Детектив, триллер, драма.

Австралия, 2014 год.

Длительность: 1 сезон (6 эпизодов по 42 минуты).

IMDb: 7.6.

Бен находит в лесу безжизненное тело ребёнка и становится главным подозреваемым в убийстве. За дело берётся детектив Андреа Корнелл, а спокойной жизни мужчины и его родных приходит конец.

Код убийства

Детектив, триллер, криминал, драма.

Великобритания, 2012 год.

Длительность: 2 сезона (7 эпизодов по 45 минут).

IMDb: 8.0.

Действие разворачивается в Англии 50-х годов прошлого века. Четыре молодые женщины, во время войны работавшие в секретном шифровальном подразделении, начинают собственное расследование убийств девушек. В сериале бесподобные образы и характеры, отлично передана атмосфера того времени.

Джо

Детектив, криминал.

Франция, Великобритания, 2013 год.

Длительность: 1 сезон (8 эпизодов по 43 минуты).

IMDb: 6.5.

Джо Сен-Клер работает в элитном парижском криминальном отделе. Загадки, достающиеся Джо, сложные. Как же он справится с ними? Вместе с детективом мы раскроем самые необычные тайны достопримечательностей Парижа, прогуляемся по манящим кварталам, а также узнаем, что такое справедливость в глазах героя.

Низкое зимнее солнце

Детектив, криминал, драма.

США, 2013 год.

Длительность: 1 сезон (10 эпизодов по 43 минуты).

IMDb: 7.1.

Люди толкуют о морали, как будто она чёрно-белая. А кто-то считает себя умнее и на вечеринке с коктейлем любит порассуждать, что есть лишь оттенки серого. Но знаешь, как по правде? Она как чёртова лампа: всё мигает и мигает, включается и гаснет.

Детройт, где происходят события, называют мёртвым городом. И сериал позволяет окунуться в довольно мрачную атмосферу цвета мокрого асфальта. Запутанные связи, месть, коррупция, наркотики, полиция – всё смешалось здесь в единое целое, когда коп убил своего напарника.

Приятный на вид

Детектив, криминал, триллер.

США, 2015 год.

Длительность: 1 сезон (11 эпизодов по 40 минут).

IMDb: 7.3.

Жительница Нью-Йорка предположила, что её новый онлайн-друг — серийный убийца, и решила разоблачить преступника, воспользовавшись своими способностями хакера. В этом деле ей помогают сообразительные и находчивые единомышленники.

Тот, кто убивает

Детектив, криминал.

Дания, 2011 год.

Длительность: 1 сезон (10 эпизодов по 45 минут).

IMDb: 7.2.

В столице Дании не всё так тихо. Здесь орудуют маньяки и убийцы. И главная героиня, чьё детство омрачено психологической травмой, считает своим долгом вершить правосудие над ужасными преступниками. Сериал непростой, но стоящий.

Метод Фрейда

Детектив.

Россия, 2012 год.

Длительность: 1 сезон (12 эпизодов по 50 минут).

IMDb: 6.1.

Несмотря на невысокий рейтинг, сериал неплохой. Искромётный юмор, непривычные способы борьбы с преступностью, альтернативный взгляд на ситуации — всё это создаёт особую атмосферу. Разгадывая сложнейшие головоломки, Роман Фрейдин доходит до мысли: каждый преступник — душа мечущаяся, страдающая.

Метод

Детектив, криминал, драма.

Россия, 2015 год.

Длительность: 1 сезон (16 эпизодов по 53 минуты).

IMDb: 7.3.

Все животные — стайные. У одиночек стая внутри.

«Метод» — чудо современного отечественного кинематографа. У главного героя Родиона свои способы расследования. Он настолько чётко улавливает мысли маньяков, что невольно задумываешься: может, он и сам является таковым?

Настоящий детектив

Детектив, триллер, криминал, драма.

США, 2014 год.

Длительность: 2 сезона (16 эпизодов по 60 минут).

IMDb: 9.1.

Ты — кремень! Всё остальное — пыль на ботинках. Смахнул и живи.

Сериал, успевший полюбиться многим зрителям, достоин того, чтобы его пересматривали, открывая всё новые детали. Два сезона не связаны между собой, но отличаются острым сюжетом и прекрасно продуманными персонажами.

Источник: lifehacker.ru/

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