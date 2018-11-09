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10 любимых книг голливудских знаменитостей

10 любимых книг голливудских знаменитостей

У звезд очень насыщенный график жизни, но даже между постоянными съемками они находят время для чтения книг. Кто-то отдает предпочтение классике, кто-то современным книгам, а кто-то читает малоизвестных авторов. Сегодня рассказываем о любимых книгах голливудских знаменитостей, которые стоит прочитать каждому. 

Опра Уинфри — Харпер Ли «Убить пересмешника»

Опра Уинфри фото

Роман американской писательницы и обладателя Пулитцеровской премии рассказывает историю жителей маленького городка на юге Америки и его жителей, которые страдают от неравноправия, расизма и ксенофобии. 

Натали Портман — Анна Франк «Дневник Анны Франк»

Натали Портман фото

Еврейская девочка Анна Франк в своих записях рассказывает о нелегкой судьбе людей, проживающих в убежище во времена нацистской оккупации Нидерландов. Дневник впервые был издан в 1947 году с помощью отца Анны Отто Франка, а в 2009 был признан наследием объектом реестра «Память мира» ЮНЕСКО. У актрисы есть еврейские корни и это объясняет ее трепетное отношение к этой книге. 

 

Анджелина Джоли — Брэм Стокер «Дракула»

Анджелина Джоли фото

Мама шестерых детей, актриса, режиссер и продюсер свободное время любит проводить за книгой, а одним из ее любимых произведений является «Дракула». 

Орландо Блум — Федор Достоевский «Братья Карамазовы»

Орландо Блум фото

Во многих интервью Орландо Блум отмечал, что неравнодушен к российской классике и одно их его самых любимых произведений — «Братья Карамазовы» Федора Достоевского. Он регулярно перечитывает роман и часто берет с собой на съемки. Произведения классика, кстати, действуют на него лучше любого снотворного. 

 

Кира Найтли — Джейн Остин «Гордость и предубеждение»

Кира Найтли фото

Многие хотели бы стать героем любимой книги и очутиться в эпохе, которая в ней описывается. К сожалению, это возможно только в нашей фантазии, но Кире Найтли удалось воплотить мечту в жизнь. Актриса сыграла вторую из пяти дочерей мистера и миссис Беннет, Элизабет. 

 

Леонардо ДиКаприо — Эрнест Хемингуэй «Старик и море»

Леонардо ДиКаприо фото

Оскароносный актер и похититель женских сердец своим любимым произведением называет философскую повесть Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». 

Кристен Стюарт — Джон Стейнбек «К востоку от Эдема»

Кристен Стюарт фото

Звезда «Сумерек» очень долго пыталась уйти от образа бледнокожей девочки из саги о вампирах, но только сейчас благодаря новым ролям ей это удается. Любимая книга Кристен Стюарт, как это неудивительно, классика американской литературы — роман Джона Стейнбека «К востоку от Эдема». Произведение является аллегорией библейской легенды о Каине и Авеле и рассказывает о жизни двух семей — Трасков и Гамильтонов.

 

Джим Кэрри — Федор Достоевский «Преступление и наказание»

Джим Кэрри фото

Кадр из сериала «Шучу»

Мы все привыкли воспринимать Джима Кэрри в качестве комика, который способен развеселить любого своими кривляниями, но в жизни актер совершенно другой. Его любимая книга, например, «Преступление и наказание», что является еще одним доказательствам его глубокой душевной организации. 

Хелена Бонэм-Картер — Чарльз Метьюрин «Мельмот Скиталец»

Хелена Бонэм-Картер фото

Бывшая жена Тима Бёртон, звезда фильмов Комната с видом» и «Крылья голубки» обладает довольно необычными вкусами, что проявляется не только в одежде, но и в книгах. Ее любимое произведение — готический роман Чарльза Метьюрина «Мельмот Скиталец». 

 

Джонни Депп — Джек Керуак «На дороге»

Джонни Депп фото

Джонни Депп в прямом смысле одержим творчеством Джека Керуака, он даже собирает его личные вещи в собственную коллекцию. Не удивительно, что любимая книга актера — «На дороге». Произведение является ярчайшим образцом поколения битников наравне с работами Уильяма Берроуза Аллена Гинзберга. 

Источник: marieclaire.ua

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Темы: книги

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