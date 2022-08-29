10 приводів завести собаку

● В домі з’явиться ще хтось, хто любить вночі тягати холодні котлети з каструлі

● Ви більше ніколи не почуватиметеся самотніми (навіть якщо захочеться)

● Вам завжди буде на кого звалити провину, якщо ви раптом пукнули

● Хтось буде радісно зустрічати вас вдома завжди, навіть якщо ви ледь приповзли після корпоративу, злі як чорт або витратили пів зарплати на хобі

● Ваші шкарпетки перестануть губитися: висрав одну, значить скоро висере і другу

● Він нарешті покаже кішці, хто в домі головний (але це не точно)

● У вас з’явиться чіткий режим дня (іноді – турборежим, коли він з’їв щось не те)

● В його розумінні провалятися цілий день на дивані під ковдрою – це теж нормально

● Хтось вважатиме вас напівбогом навіть якщо ви боїтеся павуків

● Ви зрозумієте, що вже стали тією самою найкращою в світі людиною– бо такою бачить вас ваш собака #всяке

Джерело: https://t.me/dogtalesRich/158

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