10 речей у вашому гардеробі, які ніколи не вийдуть з моди

Шафу розпирає від одягу, але що носити ви не знаєте? Все тому, що мода змінюється дуже швидко, і те, що ще вчора було на піку популярності, сьогодні – минуле століття.

Найкращий спосіб вирішити проблему – купити «вічні» речі, які не втратять своєї актуальності через сезон, два або навіть три.

1. На жаль, речей, які на 100% ніколи не вийдуть з моди, не буває. Зате бувають жанри одягу, які завжди залишаються актуальними і мало схильні до змін. Наприклад, спідниця-олівець. Вона вічна, прекрасна і підходить дуже багатьом. Від сезону до сезону змінюються тільки довжина, колір, виконання, фактура або тканина.

2. Біла сорочка – актуальна в усі часи. Але, знову ж таки, тут є нюанси: то в моді великий об’єм, то чоловічий фасон з довгими, підгорнутими рукавами, то більш компактні моделі з маленькими комірами, плюс іноді в тренди потрапляють аплікація, вишивка, волани, мереживо і т. д. Варіацій багато.

3. Туфлі-човники мало схильні до видозмін. Але якщо ми подивимося на їх виконання в різні роки, то зауважимо: іноді каблучок стає вищим, іноді носик – гострішим або круглішим і т. д. Усе залежить від тенденцій часу.

4. Куртка-косуха навряд чи коли-небудь піде з гранжевого гардеробу, який зазвичай не зазнає великих змін. Гранж був, є і буде.

5. У будь-якому сезоні будуть актуальні джинси. Питання тільки в тому, які саме, як вони повинні сидіти, чи є на них потертості, порізи, декор і т. д.

6. Практично в будь-який осінньо-зимовій колекції ви знайдете різні варіації шкіряних штанів. Найімовірніше, вони будуть обтислі, що підкреслюють силует фігури. Чорні, або якихось інших відтінків.

7. Не можна не сказати про брючний костюм. Однак треба розуміти, що кожен сезон брючні теми і теми жакетів змінюються. Проте як жанр такий елемент одягу дуже потрібен. Якщо ви виберете якийсь класичний варіант, а не модний, дуже імовірно, покупка залишиться з вами на довгі роки і буде виручати в різних ситуаціях.

8. Тільняшка. Цей предмет гардеробу хоч і змінюється час від часу: довжина, розмір смужки, колір, виріз горловини, – в будь-якому разі залишиться модним.

9. Якщо у вашому гардеробі є чисто білі, лаконічні, класичної форми кросівки, знайте, що ця річ прослужить вам довго. Подібне взуття завжди виглядає свіжо і поєднується з величезною кількістю одягу та аксесуарів, які в свою чергу зазнають різних змін.

10. До цього списку можна сміливо додати джинсову сорочку, тому що цей предмет одягу теж не схильний до великого впливу часу. Так чи інакше, він буде актуальним завжди, як і самі джинси. Якщо у вас є улюблена джинсова сорочка, виконана з хорошого деніму, яка відмінно сидить, – вам невимовно пощастило.

Источник: t1.ua

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