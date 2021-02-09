10 самых популярных детей знаменитостей: они превзойдут родителей – Заворотнюк, Галкины, Киперман и другие

10 самых популярных детей знаменитостей: они превзойдут своих родителей

Мы расскажем вам о знойной Маше Поляковой, которая как две капли воды похожа на свою маму, и так же начала петь, об Анне Заворотнюк, которая подалась в модельный бизнес, но не оставила дело своей матери в сериалах и кино, о Варе Кошевой, которая в свои 13 лет зарабатывает почти такие же гонорары, как и ее известнейший папочка — лысый из квартала. А также о других известных звездах и их не менее колоритных детях.

Маша Полякова

Маша Полякова

Дочь суперблондинки в кокошнике Оли Поляковой Маша в свои 16 лет мечтает также стать частью шоу-бизнеса, как и ее легендарная мама, занимается моделингом и уже поет в собственной группе "ШВЫ", чем гордится ее мама.

Также свой Инстаграм Маша ведет уже несколько лет, и продает там место под рекламу. Публикация в ее профиле стоит 1600 гривен. Звездная мама гордится такой предприимчивой жилкой своей дочери, и верит, что у ее Маши большое будущее. Тем более, она так похожа на маму.

Анна Заворотнюк

Анна Заворотнюк

Анна Заворотнюк – 25-летняя модель, актриса, блогер, дочь российской актрисы, сыгравшей Вику Прутковскую в сериале "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк. Девушка успела засветиться на телевидении, но пока по стопам своей мамы полноценно не пошла — крупных ролей в ее жизни не было, а телеведущей не зовут.

Соня Киперман

Дочь Веры Брежневой Соня Киперман

Соня Киперман — еще одна модель и блогер. 19 летняя дочь Веры Брежневой во всю пиарится в Инстаграм тем, что готова обнажиться перед объективом камеры не хуже, чем ее звездная мама и бывшая участница группы "Виа Гра".

Юная модель и актриса, успевшая к 14 годам выйти на подиум в рамках Недели моды в Москве и дебютировать в американском фэнтезийном сериале "Дневники вампира", планирует направить свою жизнь по творческому пути. Не исключает, что пойдет по стопам матери и будет петь. Правда, в Виа-Гру не планирует, девочка считает, что этот проект уже изжил себя.

Лиза и Гарри Галкины

Лиза и Гарри Галкины

Лиза и Гарри Галкины — совсем еще юные двойняшки певицы Аллы Борисовны Пугачевой и юмориста Максима Галкина. Пока они только пошли в школу, звездные родители лишь раскрывают их таланты, отправляя в различные кружки.

Дети учатся и играть на рояле, и ставить сценические постановки. Кем именно они станут, когда вырастут — пока неизвестно. Однако уже ясно — в творческой семье растут только творческие наследники. Именно поэтому Лиза Галкина два года назад, когда ей было пять лет, вышла на подиум в качестве модели на показе мод подруги своей мамы Галины Юдашкиной. Девочке, видимо, внимание публики настолько понравилось, что она готова выходить на сцену снова и снова.

Злата Митчел

Злата Митчелл

Дочь украинской ревизорши и телеведущей Ольги Фреймут, четырнадцатилетняя Злата Митчел уже запустила свою линию одежды. В юном возрасте девочка решила, что не хочет висеть на шее у звездной мамы, и подалась открывать свой бизнес.

А Ольга Фреймут свою старшую дочь в этом только поддержала — говорит, самостоятельность еще никому хуже не делала. Поэтому авторская Линейка одежды Златы увидела мир два года назад, когда девочке было 12 лет.

Алла-Виктория и Мартин Киркоровы

Алла-Виктория и Мартин Киркоровы

Алла-Виктория и Мартин Киркоровы — дети, которые с самого своего рождения обречены на популярность.

Алла-Виктория любит находиться в центре внимания, фотографироваться и с ранних лет легко вписалась в светскую жизнь. А вот Мартин застенчив и не любит повышенного внимания к своей персоне со стороны журналистов и публики. Мальчик пока больше интересуется игрушечными автомобилями, чем светской тусовкой.

Поклонники семьи Киркоровых верят, что оба ребенка пойдут по стопам своего звездного отца в шоу бизнес и еще найдут чем удивить публику.

София Налчаджиоглу

Дочь Ани Лорак

София Муратовна Налчаджиоглу — Дочь певицы Ани Лорак от первого мужа. В свои девять лет девочка точно знает — хочет быть популярной и известной, как ее мать. Для этого даже попросила маму снять ее в клипе.

В 2020 году вышел клип Ани на песню "Твоей любимой", где впервые дебютировала Соня. Учитывая то, что девочке понравилось, вполне вероятно, что дочь турецкого красавчика Мурата и украинской звезды Ани пойдет по стопам своей мамы.

Мирабелла и Арабелла

Мирабелла слева, Арабелла справа

Близняшки Мирабелла и Арабелла — настоящая гордость самой богатой певицы Украины Камалии.

Несмотря на то, что девочкам всего по 7 лет, они уже выглядят как настоящие модели — копии своей мамы, Мисс Мира 2008.

В интервью каналу "Украина" Камалия призналась, что Арабелла, как и мама, имеет способности к музыке и очень хороший слух. А вот Мирабелла имеет успехи в спортивной гимнастике и без стеснения демонстрирует на камеру свою гибкость.

Родители Камалия и Захур уверены — девочки вырастут известными и талантливыми.

София Евдокименко

София Евдокименко

София Евдокименко — 19-летняя внучка Софии Ротару, которая уже строит свою карьеру модели. Правда, не в родной Украине, а в Соединенных Штатах Америки.

Специалисты сравнивали Соню с юной Синди Кроуфоррд, пророча девушке блестящую карьеру модели.

Варя Кошевая

Варвара Кошевая

Варя Кошевая — дочь известного комика Евгения Кошевого, больше известного как "лысый из квартала", на сцене с восьми лет.

Сейчас ей 13, и девочка уже засветилась как участница самого вокального шоу "Голос страны" на телеканале 1+1, участвовала как юмористка и автор шуток в детской версии шоу "Рассмеши комика", участница одной из команд в "Лиге смеха", и проявила себя как актриса в сериале "Папа рулит". Видимо, у юной наследницы Кошевого серьезные планы на украинский шоу бизнес, и она решила не терять ни минуты.

Источник: 1 Минута