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10 самых смешных цитат Мэтта Леблана из сериала "Друзья"

10 самых смешных цитат Мэтта Леблана из сериала Друзья

Известному американскому актеру Мэтту Леблану сегодня исполнился 51 год. Легендарная звезда культового сериала "Друзья" запомнился фанатам не только своей харизматичностью, но и "вечными" цитатами.

Киноактер Мэтт Леблан получил свою "звездную" роль Джоуи Триббиани в телесериале "Друзья" в 1993 году. С тех пор он провел на съемочной площадке со своими коллегами-актерами более 12 лет. Сначала он сыграл в 10 сезонах "Друзей" (1993-2004), а затем исполнил эту же роль в двух сезонах сериала "Джоуи" (2004-2006).

Именно невероятный успех культовой ленты "Друзья" вознес Леблана на вершины славы и несмотря на его отличный кинематографический опыт фанаты лучше всего помнят его по роли остряка Джоуи и его забавным высказываниям.

Привет! Как поживаешь?

10 самых смешных цитат Мэтта Леблана из сериала Друзья

Я не кричу на тебя, я кричу рядом с тобой.

День благодарения без индейки – это как 4 июля без яблочного пирога. Или как пятница без двух пицц.

Планы с друзьями можно отодвинуть, когда есть возможность заняться сексом.

Я соблазнительный и я люблю это!

10 самых смешных цитат Мэтта Леблана из сериала Друзья

Женщина в любой момент может увидеть женскую грудь... И как это только вам работать не мешает?

У тебя не может быть секса, пока ты заботишься о новорожденном.

Потому что я Триббиани. Мы не великие мыслители, не мировые лидеры, мало читаем, не очень быстро бегаем... Но есть мы умеем!

Посмотри на меня! Могу ли я надеть еще больше одежды?

10 самых смешных цитат Мэтта Леблана из сериала Друзья

Так не рви с ней! Будь мужчиной! Не звони ей больше, да и все.

У вас нет телевизора? А к чему повернута ваша мебель?

Я не люблю, когда люди забирают еду из моей тарелки, ладно?

Хочешь делать что-то плохое, делай это хорошо.

Секс. Нет. Еда. Нет. Ох... Я хочу двоих. Я хочу девушек на моем хлебе!

Джои не делится едой!

10 самых смешных цитат Мэтта Леблана из сериала Друзья

 

Источник: https://24tv.ua/ru/shoubiz_tag1129

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