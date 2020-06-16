10 табу в одежде для полных женщин

Каждая женщина мечтает быть единственной и неповторимой, найти индивидуальный стиль в одежде и свой неповторимый образ. Однако порой в стремлении быть оригинальной многие перегибают палку.

Наверняка каждому из нас встречались женщины в теле в обтягивающих брюках и растянутом свитере с буклями, которые лишь добавляли фигуре тяжеловесности.

Но также нередко можно увидеть очаровательную пышку, одежда которой подчеркивает женственные и аппетитные формы. Как же быть?

Прежде всего, при подборе гардероба важно помнить, что прекрасно сидит на худышке, пышке противопоказано. Выбирать одежду и аксессуары необходимо в соответствии со своей конституцией, а потому следует несколько раз подумать, перед тем как сделать покупку.

В этой статье мы назовем 10 «нет», которым должна следовать полная леди, подбирая модную одежду.

1. Облегающая фигуру одежда подчеркнет все недостатки, сделает их более выпуклыми. Если есть сомнения относительно идеальности фигуры, выбирайте более свободные вещи.

2. Слишком тугая линия талии на джинсах, брюках и юбках, как и тонкий ремешок, который визуально «перережет» массивную фигуру на две глыбы, нарушат пропорции, превратят вас в клоуна.

3. Ткани типа бархат, вельвет, атлас, плюш, блеск, люрекс и блестки визуально увеличат и без того колоритную полненькую фигуру.

4. Крупные, круглые, яркие узоры, большая и насыщенная клетка, мелкий цветок на светлой ткани, горизонтальные полосы, черно-белые полоски одинаковой длины и однотонные светлые вещи тоже не сделают вас изящнее. Рисунок желательно выбирать более плавный, сглаженный.

5. Одежда с карманами, оттопыренными элементами или клапанами прибавит объема. Однако в этом случае необходимо учитывать своеобразие фигуры.

Если у вас маленькая грудь, то клапаны и карманы, расположенные в области груди, будут вполне уместны, сделав ее визуально больше, то есть помогут сохранить пропорции фигуры. А вот в тех местах, где всего много, эти элементы неуместны.

6. Вещи преувеличенно больших размеров. Чтобы скрыть свои пышные формы, многие носят широкую одежду. Здесь важно не переборщить, иначе будете похожи на пугало. Платье или свитер должны просто иметь свободный крой, но не быть на два размера больше. Иначе создается впечатление, что на окружающих надвигается гора.

7. Вещи крупной вязки. Если ваше телосложение хрупкое, а рост выше среднего, тогда можете смело надевать штаны и платья такого формата. Во всех остальных случаях крупная вязка, какой красивой бы она не была, не сделает вас изящнее, поэтому откажитесь от нее.

8. Короткие рукава с резинками и оборками, фонарики сделают ваши руки мощными, как у молотобойца. Уместнее будут здесь рукава средней длины, только не узкие.

9. Объемная сумка подчеркнет массивность тех мест, с которыми она соприкасается. Слишком маленькая сумка создаст контраст, получится эффект «слон и моська». Украшения тоже не должны быть слишком маленькими или слишком массивными. Короткие бусы, например, сделают шею массивной и толстой.

10. Светлые и телесные колготки и чулки, а также чулки с рисунком, туфли с ремешком превратят ваши ноги в слоноподобные конечности. Даже шпилька может изуродовать крупную фигуру, особенно если у вас полные икры (их можно носить только с широкими брюками или длинными юбками). Однако обувь совсем без каблука тоже не подходит, каблук должен быть средней высоты и устойчивый.

При выборе одежды, как и во всем, важно чувство меры. Примерьте понравившуюся вещь. Посмотрите на себя со стороны, подумайте, какое впечатление произведете на окружающих.

Помните, что универсальных вещей нет, есть те, которые подчеркивают достоинства вашей фигуры, а есть те, что наоборот выпятят все, что необходимо скрыть. Ориентируйтесь на свой вкус и предложенные рекомендации, чтобы всегда выглядеть на все сто!

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Новости портала «Весь Харьков»