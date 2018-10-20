11 фактов об обуви, в которые трудно поверить

Сложно представить человека, который сегодня обходиться без обуви. А из гардероба современных модниц, где насчитывается не один десяток туфель и сапожек, вовсе можно устроить полноценный магазин. Но случалось ли вам задуматься, когда и где появилась первая пара туфель? Кто и зачем впервые встал “на каблук” и какие обычаи и суеверия в мире связаны с обувью? Давайте узнаем.

Факт №1. Первая пара обуви появилась 30 тысяч лет назад (период палеолита) в западной части Евразийского континента и была изготовлена из кожи с добавлением лыка, соломы, камыша и древесной коры.



Факт №2. Первыми обувь на высоких каблуках надели тюркские кочевники. Такая обувка помогала лучше фиксировать ногу в стремени, делая верховую езду более комфортной.

Факт №3. Обувь на высоком каблуке в качестве атрибута женского туалета изобрела в 16 веке Екатерина Медичи. Будучи почти крохотной от природы, она хотела выглядеть эффектно на собственной свадьбе с высоченным Генрихом II.

Факт №4. По величине обуви в 14 веке определяли, насколько знатный перед вами вельможа. Поэтому высшее дворянство предпочитало носить обувку на несколько сантиметров больше нужного. Чтобы она не сваливалась с ног, ее накрепко фиксировали веревками. А привычная нам система размеров появилась в 1792 году, ее придумал английский обувщик Джеймс Смит.

Факт №5. В период правления китайской династии Цин (1644–1912 гг.) при создании обуви для придворных дам использовалась профессиональная краска для кожи красного цвета. По словам экспертов компании Obuv-complekt.com, производителя высококачественных набоечных и подметочных материалов в Украине, в Китае по сей день существует традиция надевать невесте на ножку красные туфельки. А чтобы брак был крепким и счастливым в день бракосочетания одну из туфелек сбрасывают с крыши дома.



Факт №6. Самый большой башмак (длина 5.5 м, ширина - 2.25 м, высота - 1.83 м) выставлен в музее обуви в Марикина-сити (Манила). В нем можно расставить 30 пар обычной обуви и если бы он предназначался для реального человека, это должен был быть великан ростом выше 38 метров.

Факт №7. Обладательницей первых женских ботинок в 1840 году стала королева Англии Виктория.

Факт №8. В штате Мэн (США) запрещено ходить по улице с развязанными шнурками; в Дакоте нельзя лежать (и тем более, спать) в обуви, а в Огайо женщины не имеют права носить туфли из лаковой кожи.



Факт №9. Еврейский правовой кодекс “Шулхан арух” предписывает первым надевать правый башмак, а снимать левый.

Факт №10. Есть несколько версий происхождения каблука-шпильки. По одной, ее изобрел итальянский модельер Сальваторе Феррагамо, который в 1950 году заставил своих моделей выйти на подиум на острых стальных стержнях. По другой версии, отцом шпильки считается французский дизайнер обуви Роже Вивье.

Факт №11. Самая дорогая обувь за всю историю человечества - рубиновые туфли, в которых Джуди Гарленд снималась в кинофильме “Волшебник из страны Оз”. Их приблизительная стоимость порядка 3 млн. долларов.

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