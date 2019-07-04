11 красивых фильмов о путешествиях, посмотрев которые, вы точно отправитесь в отпуск

Мы решили, что красивых фильмов о незабываемых путешествиях много не бывает и даже если в ближайшее время вы не планировали уехать к морю или в горы, мы выбрали для вас 11 картин, которые вдохновят отправиться в отпуск или помечтать о красивых поездках, которые обязательно будут!

Вики Кристина Барселона (Vicky Cristina Barcelona)

Вуди Аллен

Получивший «Золотой глобус» как лучшая комедия (мюзикл), фильм «Вики Кристина Барселона» — четвёртая картина Вуди Аллена, снятая за пределами Штатов.

Вики и Кристина отправляются на лето к родственникам впервые в Европу, что быстро оборачивается для обеих несколькими экзистенциальными открытиями, а вместе с ними и личностными кризисами.

Чуть ли не в первый же вечер девушки знакомятся с художником-абстракционистом Хуаном Антонио (Хавьер Бардем), а тот без всяких промедлений и ухаживаний предлагает отправиться в Овьедо и заняться любовью втроём.

В ролях: Хавьер Бардем, Пенелопа Крус, Скарлетт Йоханссон.

Простая история (The Straight Story)

Дэвид Линч

Фильм Дэвида Линча рассказывает о настоящем подвиге старика по имени Элвин Стрейт. 73-летний мужчина, доживающий последние годы вместе с полоумной дочкой в тихом провинциальном городке, отправляется в путь, чтобы повидаться со своим старшим братом Лайлом. А едет он на газонокосилке (у него нет прав на вождение автомобиля).

Его ждут случайные придорожные знакомства, помощь добрых людей и, наконец, счастливая встреча с братом. И всё это под прекрасную музыку Анджело Бадаламенти. Трогательный фильм о большом событии в жизни обычного человека.

В ролях: Ричард Фарнсуорт, Сисси Спейсек, Джейн Гэллоуэй Хейтц, Джозеф Карпентер.

Трудности перевода (Lost in Translation)

София Коппола

У двух главных героев фильма разные поводы, чтобы оказаться в Токио: Боб снимается в рекламе местного виски, Шарлотта сопровождает мужа-фотографа, днями пропадающего на съёмках. У обоих одна и та же проблема: бессонница, с которой они пытаются справиться, проводя ночи в баре своего отеля, где они и знакомятся.

Тогда двое американцев решают отправиться в удивительное путешествие по местам культуры Японии, вместе переживая множество приключений, интересных открытий, обретая нечто, чего так не хватало ранее. А ведь иногда, чтобы найти того, кто вас поймёт, нужно всего-то отправиться на другой конец света.

В ролях: Билл Мюррей, Скарлетт Йоханссон.

На гребне волны (Point Break)

Эриксон Коре

Сёрфингист, скалолаз, экстремальный велосипедист, горнолыжник и ещё бейсер-вингсьютер, работающий в ФБР, получает новое задание — проникнуть в банду воров и сопровождать их в опаснейшем путешествии.

Они оказываются экстремалами на всю голову, которые хотят пройти 8 нереально сложных испытаний, ну и обогатиться по пути. Ох, и несладко придётся молодому агенту, особенно когда он познакомится с ними поближе. Экстремальнее и зрелищнее картинки в кино вы ещё не видели.

В ролях: Эдгар Рамирес, Люк Брейси, Тереза Палмер, Макс Тириот.

Високосный год / Как выйти замуж за 3 дня (Leap Year)

Ананд Такер

Романтический фильм о девушке-педантке, которая едет в Дублин, чтобы сделать предложение своему бойфренду. Но погода меняет её планы и, чтобы осуществить задуманное, ей приходится прибегнуть к помощи ворчливого ирландца, вместе с ним проехать через всю страну, чтобы успеть сделать задуманное.

Красивые виды через автомобильное окно делают фильм особенно уютным. Бонусом к хорошему сюжету — погружение в ирландскую атмосферу.

В ролях: Эми Адамс, Мэттью Гуд, Адам Скотт, Кейтлин Олсен.

Из Африки (Out of Africa)

Сидни Поллак

Действие фильма начинается в Дании, где постаревшая баронесса Карен Бликсен (Мерил Стрип) вспоминает свои годы, проведённые в Африке, когда она отправилась в путешествие в Кению, где её супруг-предприниматель выращивал кофе. Здесь, в самом сердце Африки, волею судеб Карен будет суждено встретить свою подлинную и единственную любовь.

Невероятной красоты африканские пейзажи, костюмы Мерил Стрип — всё это заставляет нас пересматривать этот фильм снова и снова. Количество наград только подтверждает то, что эту картину нужно смотреть.

7 «Оскаров» — лучший фильм, режиссёр, адаптированный сценарий, оператор, композитор, художник-декоратор, звук.

3 BAFTA — лучший адаптированный сценарий, оператор, звук.

3 «Золотых глобуса» — лучший фильм, лучший актёр второго плана, музыка.

В ролях: Мерил Стрип, Роберт Редфорд, Клаус Мария Брандауэр.

Отель «Мэриголд». Лучший из экзотических (The Best Exotic Marigold Hotel)

Джон Мэдден

Старинный и отреставрированный отель в экзотической Индии должен был стать последним спокойным пристанищем для британских пенсионеров. Казалось бы, самое время, чтобы отдохнуть от бурной жизни и насладиться бездельем.

Но как бы не так. В этом месте только начинаются самые интересные приключения в их жизни. Отличная лёгкая комедия, которая кроме индийских пейзажей рассказывает о том, что жизнь в любом возрасте интересна.

В ролях: Джуди Денч, Билл Найи, Дев Патель, Том Уилкинсон, Пенелопа Уилтон, Мэгги Смит.

Дикая (Wild)

Жан-Марк Валле

Главная героиня фильма — Шерил Стрэйд, раздавленная неудавшимся браком, смертью матери и потерявшая всякую надежду на счастье, отправляется в пеший поход по Pacific Crest Trail — маршруту по наиболее высоким участкам Тихоокеанского хребта.

Прекрасные панорамные планы, отснятые на реальных локациях Маршрута тихоокеанского хребта в Калифорнии и Орегоне, в разных климатических условиях.

Воссозданная атмосфера самого туристического путешествия, со спутниками по дороге, коробками с припасами, опасностями. Элементы выживания, которые осваивала главная героиня буквально на ходу. Фильм мотивирует двигать свою жизнь вперёд, преодолевать трудности, не бояться преград. Снят по реальным событиям.

В ролях: Риз Уизерспун, Лора Дерн.

Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники (The Darjeeling Limited)

Уэсс Андерсон

Три брата, с целой горой чемоданов от Louis Vuitton, запланировали проехать на поезде через всю Индию. Задача вполне может оказаться невыполнимой, и график поездки, заботливо составленный старшим из братьев, Фрэнсисом, может и не спасти.

Дело в том, что братья не виделись c похорон отца и им есть что сказать друг другу. От Фрэнсиса, который явно слетел с катушек, Питер и Джек не отстают в своём сумасшествии: один из них боится ответственности (своей беременной жены), второй пытается пережить расставание с девушкой в объятиях красотки-проводницы. В фильме Уэса Андерсона не только колоритные индийские пейзажи, но и философские размышления о жизни и смерти.

В ролях: Эдриан Броуди, Джейсон Шварцман, Оуэн Уилсон.

Римские приключения (To Rome with Love)

Вуди Аллен

Ещё одна работа Вуди Аллена, который, судя по всему, решил пройтись своим творчеством по всем европейским странам. Ироничная и колкая комедия состоит из небольших новел, действие в которых разворачивается на фоне Колизея и многочисленных исторических зданий прекрасной итальянской столицы.

В каждом эпизоде, которые совершенно не связаны между собой, Аллен иронизирует над миром, где правит гламур и шоу-бизнес. Причём в картине Вуди Аллен играет самого себя — того самого стареющего продюсера, у которого один проект страннее другого, но он не сдаётся и, несмотря на критику, продолжает делать то, что ему нравится.

В ролях: Вуди Аллен, Джесси Айзенберг, Алек Болдуин, Роберто Бениньи, Эллен Пейдж, Пенелопа Крус.

Тропы (Tracks)

Джон Керран

Фильм пересказывает историю австралийки Робин Дэвидсон, которая, как и многие 25-летние, чувствовала себя немного потерянной в жизни. Вместо того, чтобы сидеть на диване и ныть, она отправляется покорять австралийскую пустыню — 2700 километров в компании лишь четырёх верблюдов и собаки.

Единственное, на что соглашается девушка, — подписать контракт с журналом National Geographic, чтобы её в обитаемых точках пути снимал фотограф.

В ролях: Адам Драйвер, Миа Васиковски, Эмма Бут, Райнер Бок, Джессика Тоуви, Мелани Занетти.

Источник: anywellmag.com

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