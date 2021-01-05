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12 постных блюд или что должно быть на столе в Святвечер: простые и вкусные праздничные рецепты

12 постных блюд или что должно быть на столе в Святвечер: простые и вкусные праздничные рецепты

На Сочельник каждая украинская хозяйка готовит 12 блюд, которые обязательно должны быть постными. В зависимости от региона список может отличаться. Предлагаем традиционные блюда, которые можно подать в Святвечер.

Двенадцать постных блюд или что должно быть на столе в Святвечер

Почётное место на столе занимает кутья. Собственно из нее и начинают трапезу. Нужно отметить, что не существует одного традиционного рецепта кутьи.

12 постных блюд или что должно быть на столе в Святвечер: простые и вкусные праздничные рецепты 12 постных блюд

У каждой хозяйки уже есть свой любимый и проверенный годами рецепт. Но кутья – это поле для творчества, поэтому предлагаем два вкусных рецепта: самый простой рецепт кутьи на Рождество и кутья с узваром.

Узвар – символ очищение тела и души

12 постных блюд или что должно быть на столе в Святвечер: простые и вкусные праздничные рецепты

Блюда из гороха или фасоли символизируют возрождение и весну

12 постных блюд или что должно быть на столе в Святвечер: простые и вкусные праздничные рецепты Фасоль с овощами

Для постного стола можно приготовить овощное рагу. Например, кабачки с фасолью. Рецепт здесь.

Грибы

12 постных блюд или что должно быть на столе в Святвечер: простые и вкусные праздничные рецепты

На праздничный стол можно подать грибы в любом виде. Как маринованные, так и жаренные. Быстрый рецепт аппетитных шампиньонов с чесноком.

Винегрет

12 постных блюд или что должно быть на столе в Святвечер: простые и вкусные праздничные рецепты Что приготовить на Сочельник?

Можно приготовить традиционный салат, а можно добавить селедку и получить новый вкус – интересный рецепт винегрета.

Рыба

12 постных блюд или что должно быть на столе в Святвечер: простые и вкусные праздничные рецепты

Сочельник сложно представить без рыбных блюд. Для праздника выбирайте нежирные сорта рыб. Запекать, жарить или тушить – выбирать вам.

Котлеты без мяса

12 постных блюд или что должно быть на столе в Святвечер: простые и вкусные праздничные рецепты

В последний день поста также можно полакомиться котлетами из гречки, риса и картофеля. Готовятся они несложно, но вкус несравненный (видео-рецепт).

Постные вареники – символ сытости и достатка

12 постных блюд или что должно быть на столе в Святвечер: простые и вкусные праздничные рецепты

Вареники можно приготовить с картофелем или капустой. Чтобы приготовить тесто, просейте 600 г муки. В глубокую миску влейте 200 мл теплой воды и добавьте щепотку соли. Затем, постепенно подсыпая муку, замесите тесто.

Тушеная капуста – символ простоты и крепкой семьи

12 постных блюд или что должно быть на столе в Святвечер: простые и вкусные праздничные рецепты

Капусту можно приготовить с грибами, морковкой и луком.

Борщ и пампушки

12 постных блюд или что должно быть на столе в Святвечер: простые и вкусные праздничные рецепты

Борщ, как и все блюда должен быть постным. Как приготовить пампушки с чесночным соусом – читайте подробный рецепт.

Постные булочки и пироги

12 постных блюд или что должно быть на столе в Святвечер: простые и вкусные праздничные рецепты

Выпечку на Святвечер можно приготовить из дрожжевого или слоеного теста. Предлагаем простой и бюджетный постный пирог с изюмом на яблочном пюре.

Источник: 1 Минута

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