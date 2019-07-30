12 видатних і неочікуваних місць Харкова – під витвори мистецтва (ВІДЕО)

У вересні в місті відбудеться Бієнале молодого сучасного мистецтва.

Бієнале молодого мистецтва – одна з найбільших культурних подій в Україні. Вперше він відбувся в Києві два роки тому. Цьогоріч місцем проведення став Харків, а темою – “Здається, я заходжу в сад”. Загалом будуть створені 12 локацій в різних частинах міста, де продемонструють 45 мистецьких проектів.

Іванна Скиба-Якубова, піар-директорка Бієнале молодого мистецтва

З одного боку Харків має одне з найбільш мистецьких, культурних середовищ в Україні. З іншого боку на відміну від Киева ми не маємо таких площ, таких виставкових майданчиків, виставкових залів, які є в столиці. Цей проект, від самого початку нам стало зрозуміло, що він потребуватиме десь не менше 2,5 тисяч квадратних метрів площ.

За словами організаторів, Бієнале покликаний продемонструвати стан сучасного українського мистецтва та підняти актуальні для суспільства проблеми й теми. Протягом 8 місяців підшукували локації. Серед них – приміщення у старому корпусі готелю “Харків” площею 2000 квадратних метрів, яке не використовувалося більше 10 років. Колись тут була відома харківська ресторація з терасою. Звідси гості Бієнале зможуть побачити майдан Свободи.

Анастасія Євсєєва, кураторка Бієнале молодого мистецтва

Рада вас вітати в нашій основній локації. Це є поверх готелю “Харків”. Конструктивістське приміщення, яке було стилізоване під такий сталінський ампір з такими прекрасними слідами ліпнини і руїн, в яке ми закохалися, як тільки його побачили.

Локаціями також стануть ботанічний сад й обсерваторія Каразінського університету.

Олександр Альохін, директор ботанічного саду ХНУ ім. В. Н. Каразіна

Биеннале как раз входит в русло одного из видов деятельности ботанического сада по популяризации ботанических знаний. Дать возможность тем же детям, которые далеко не все могут попасть на Мальдивы или еще куда-то, увидеть пальмы, еще какие-то другие растения.

Бієнале молодого мистецтва почнеться в Харкові 17 вересня.

Источник: objectiv.tv

Автор: Олена Верекомська

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