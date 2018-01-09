13 фільмів 2017 року, які ви пропустили даремно

Американський журнал Variety склав рейтинг фільмів 2017 року, які залишилися поза увагою публіки. Загалом у список увійшли 13 картин, які, незважаючи на непересічну ідею, були обділені увагою аудиторії.

Перше місце у рейтингу посіла робота режисера Йоргоса Лантімоса «Вбивство священного оленя». У головних ролях незрівнянні Колін Фаррелл і Ніколь Кідман. Сюжет розповідає про хірурга, вимушеного зробити жертву, коли погіршується стан його сина.

Хоча критикам фільм сподобався, в прокаті він не мав великого успіху. Фільм знятий у жанрах психологічного трилеру та жаху.

В трійку лідерів потрапила американська пригодницька історична драма «Загублене місто Z». Фільм розповідає історію британського дослідника Персі Фосетта, який подорожує по Амазонії на зорі XX століття і знаходить докази раніше невідомої, розвинутої цивілізації. У проекті засвітилися такі зірки, як Роберт Паттінсон, Том Холланд та Сієнна Міллер.

Замикає трійку лідерів спортивна драма про тенісний поєдинок між чемпіоном Вімблдону Боббі Ріггсом і тенісисткою Біллі Джин Кінг «Битва статей». Головні ролі в цій картині виконали Емма Стоун і Стів Керелл.

Окрім цих проектів, у список найбільш недооцінених кінокартин 2017 року журнал Variety включив такі фільми:

«Сильніше» – драма, яка повідає правдиву історію Джеффа Баумана, жертви теракту 2013 року на Бостонському марафоні. 27-річний уболівальник, який чекав на фініші свою дівчину-спортсменку, через вибух залишився без ніг. Тепер його життя ділиться на «до» і «після».

«Ферма “Мадбаунд”» – американська історична драма розповідає про сім’ю, яка переїжджає в сільську місцевість Міссісіпі та намагається впоратися з численними проблемами, включаючи расизм і повернення родича з Другої світової війни.

«Патті Кейкс» – кінодрама розповість про Патрісію Дамбровськи, дебелу білу дівчину, яка проживає в маленькому містечку в Нью-Джерсі та мріє стати репером. Її життя розвалюється, а єдиний, хто вірить у талант дівчини, – бабуся.

«Персональний покупець» – французька саспенс-драма з Крістен Стюарт у головній ролі. Сюжет закручується навколо дівчини, яка ненавидить свою роботу вдень і спілкується з духами вночі. Проте одного разу їй приходить лист із погрозами від незнайомця…

«Пляжні щури» – драматична історія бруклінського підлітка Френкі, який тікає від умираючого батька в погану компанію, де практикується секс за гроші зі старшими чоловіками. Він заводить роман з молодою жінкою і стає перед вибором, який веде до непоправних наслідків.

«120 ударів у хвилину» – у французькій драмі події розгортаються у 1990-і роки. Сюжет розповідає про рух «Act-UP» та непрості стосунки його учасників.

«Історія примари» – фентезійний драматичний художній фільм оповідає про чоловіка, який, після смерті ставши примарою, байдуже спостерігає за всім, що відбувається у житті його дружини.

«Гарні часи» – американська кримінальна драма з Робертом Паттінсоном у головній ролі. Герой постійно намагається втекти, проте з кожним кроком варіантів виходу все менше…

Источник: t1.ua

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