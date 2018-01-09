Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:44
Просмотров: 202

13 фільмів 2017 року, які ви пропустили даремно

13 фільмів 2017 року, які ви пропустили даремно

Американський журнал Variety склав рейтинг фільмів 2017 року, які залишилися поза увагою публіки. Загалом у список увійшли 13 картин, які, незважаючи на непересічну ідею, були обділені увагою аудиторії.

Перше місце у рейтингу посіла робота режисера Йоргоса Лантімоса «Вбивство священного оленя». У головних ролях незрівнянні Колін Фаррелл і Ніколь Кідман. Сюжет розповідає про хірурга, вимушеного зробити жертву, коли погіршується стан його сина.

Хоча критикам фільм сподобався, в прокаті він не мав великого успіху. Фільм знятий у жанрах психологічного трилеру та жаху.

В трійку лідерів потрапила американська пригодницька історична драма «Загублене місто Z». Фільм розповідає історію британського дослідника Персі Фосетта, який подорожує по Амазонії на зорі XX століття і знаходить докази раніше невідомої, розвинутої цивілізації. У проекті засвітилися такі зірки, як Роберт Паттінсон, Том Холланд та Сієнна Міллер.

Замикає трійку лідерів спортивна драма про тенісний поєдинок між чемпіоном Вімблдону Боббі Ріггсом і тенісисткою Біллі Джин Кінг «Битва статей». Головні ролі в цій картині виконали Емма Стоун і Стів Керелл.

Окрім цих проектів, у список найбільш недооцінених кінокартин 2017 року журнал Variety включив такі фільми:

  • «Сильніше» – драма, яка повідає правдиву історію Джеффа Баумана, жертви теракту 2013 року на Бостонському марафоні. 27-річний уболівальник, який чекав на фініші свою дівчину-спортсменку, через вибух залишився без ніг. Тепер його життя ділиться на «до» і «після».
  • «Ферма “Мадбаунд”» – американська історична драма розповідає про сім’ю, яка переїжджає в сільську місцевість Міссісіпі та намагається впоратися з численними проблемами, включаючи расизм і повернення родича з Другої світової війни.
  • «Патті Кейкс» – кінодрама розповість про Патрісію Дамбровськи, дебелу білу дівчину, яка проживає в маленькому містечку в Нью-Джерсі та мріє стати репером. Її життя розвалюється, а єдиний, хто вірить у талант дівчини, – бабуся.
  • «Персональний покупець» – французька саспенс-драма з Крістен Стюарт у головній ролі. Сюжет закручується навколо дівчини, яка ненавидить свою роботу вдень і спілкується з духами вночі. Проте одного разу їй приходить лист із погрозами від незнайомця…

  • «Пляжні щури» – драматична історія бруклінського підлітка Френкі, який тікає від умираючого батька в погану компанію, де практикується секс за гроші зі старшими чоловіками. Він заводить роман з молодою жінкою і стає перед вибором, який веде до непоправних наслідків.
  • «120 ударів у хвилину» – у французькій драмі події розгортаються у 1990-і роки. Сюжет розповідає про рух «Act-UP» та непрості стосунки його учасників.
  • «Історія примари» – фентезійний драматичний художній фільм оповідає про чоловіка, який, після смерті ставши примарою, байдуже спостерігає за всім, що відбувається у житті його дружини.
  • «Гарні часи» – американська кримінальна драма з Робертом Паттінсоном у головній ролі. Герой постійно намагається втекти, проте з кожним кроком варіантів виходу все менше…

Источник: t1.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Госкино профинансирует фильм Зеленского на 17,6 миллиона
Сегодня 09:10    187
Найкращим фільмом «поттеріани» назвали «Гаррі Поттер та в'язень Азкабану»
04.01.2018 10:10    109
3 захватывающих детектива, которые можно посмотреть всего лишь за 3 дня
03.01.2018 11:22    455
П'ять небанальних новорічних фільмів, які подарують вам святковий настрій
28.12.2017 10:54    392
Названы самые сексуальные женщины 2017 года
28.12.2017 08:55    306
Харьковчанам покажут главные кинопремьеры января
27.12.2017 10:17    184
Самые сексуальные киногероини 2017 года
27.12.2017 10:10    390
Українські політики в ролі персонажів Гри престолів насмішили мережу: фото
26.12.2017 09:54    355
Авторитетный ресурс назвал главные кинопремьеры 2018 года
22.12.2017 10:04    213
Специалисты назвали самые пересматриваемые фильмы
19.12.2017 10:34    388
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 