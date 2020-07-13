13й знак зодиака: где расположен и кто к нему принадлежит

Привычное восприятие гороскопа из 12 знаков зодиака может измениться после появления 13го знака Змееносца. Его расположение может потеснить Скорпиона и Стрельца.

Характеристика людей, которые попадают в этот промежуток, также приобретает несколько другие черты.

История возникновения 13 знака зодиака Змееносца

Европейский подход к созданию гороскопов из 12 знаков зодиака может претерпеть изменения, если официально засчитают 13-й знак Змееносца. Он имеет очень давнее существование, но привычный и удобный стереотип использования 12 зодиакальных созвездий не позволил ему вписаться в систему.

Больше 2,5 тыс. лет назад небо было поделено на 12 секторов. Отсюда и пошло создание гороскопа из 12 знаков зодиака. Но со временем звездное небо меняет свое отношение к земной оси, и Солнце уже на своем пути пересекается с еще одним созвездием – Змееносцем.

На самом деле созвездий намного больше, чем 12 или 13. Их насчитывается больше 80 штук, но так как раньше телескопы были не такие мощные, то запечатлели самые видимые созвездия.

Где находится Змееносец на небе и в гороскопе

Созвездие Змееносец имеет и другое название – Офиухус. Оно находится в северо-западном направлении от Млечного пути. Змееносец – это большое экваториальное созвездие, которое хорошо видно в июне.

В гороскопе по размещению он располагается между Скорпионом и Стрельцом. Соответственно от каждого забирает время. Поэтому люди, рожденные в период с 30 ноября по 18 декабря, могут причислить себя к Змееносцам.

Греческий миф о Змееносце

Согласно древней легенде, Змееносец является сыном Аполлона и нимфы Корониды, которая погибла из-за ревности мужа. Его звали Асклепий, и он был богом врачевания. Воспитывал Асклепия Кентавр, который тоже разбирался в лечении. Его мудрость пригодилась юному богу и дала дополнительные знания.

В характере Асклепия было много амбициозности. Он не хотел мириться с некоторыми вещами и решил научиться воскрешать мертвых людей. Своим поведением он прогневал Зевса, за что получил удар молнией и был отправлен на небо. Поэтому созвездие Змееносца является некоторым символом лекарей. Он держит в руках посох, вокруг которого обвита змея.

Характеристика людей по 13 знаку Змееносца

Дом Змееносца – это единство. Люди, рожденные в этот период, взяли всего понемногу у Скорпиона и Стрельца. Отличаются энергичностью, импульсивностью и имеют большой магнетизм. Они умны и общительны. Но есть и отрицательные качества: ревность, темперамент и жажда власти.

Могут строить глобальные планы, такие как спасти всех людей от голода, холода и болезней. Но иногда это им только кажется, что у них благие намерения. На самом деле они хотят править и властвовать.

Связь со змеей дает возможность людям, относящих себя к Змееносцу, взять пресмыкающееся себе в тотем. Это поможет привлечь удачу и защититься от бед.



Источник: Новости Ю

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