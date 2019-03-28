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14-летняя дочь Гвинет Пэлтроу публично осадила актрису

14-летняя дочь Гвинет Пэлтроу публично осадила актрису

14-летняя дочь Гвинет Пэлтроу и фронтмена Coldplay Криса Мартина Эппл призвала звездную маму к соблюдению договоренностей.

Эппл Мартин не понравился совместный снимок, который Гвинет Пэлтроу опубликовала в своем Instagram. 

На селфи, которое увидели 5,2 млн фолловеров Пэлтроу, мама и дочь изображены на лыжном подъемнике одетые для горнолыжного спорта. Веселый кадр, однако, расстроил девочку.


 

14-летняя дочь Гвинет Пэлтроу публично осадила актрису


"Мама, мы же обсуждали. Не надо ничего публиковать без моего разрешения", — не побоялась упрекнуть маму дочь в комментариях.

Как бы то ни было, снимок вызвал бурную положительную реакцию среди звездных друзей Гвинет Пэлтроу. «Мило», — прокомментировала селфи актриса Дженнифер Гарнер. «Ах, это личико», — написала супермодель Элль Макферсон. Добрыми эмодзи поддержали Гвинет и актрисы Сара Фостер и Кейт Босуорт.

Источник: showdream.org

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