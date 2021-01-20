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15-летний сын Бекхэмов продает на аукционе поношенное худи

15-летний сын Бекхэмов продает на аукционе поношенное худи

На днях в ресейл-аккаунте Instagram @sneakerbratz появилась информация о продаже худи, которое принадлежит 15-летнему Крузу Бекхэму. Однако упоминается, что оно уникально не только своим владельцем, а и тем, что сделано в подарок и, вероятней всего, является единственным экземпляром в мире. Дело в том, что в такой расцветке толстовка не поступала в продажу и была сделана была индивидуально для Круза от брендов Louis Vuitton и Supreme.

Известно, что худи подарил парню 47-летний Ким Джонс — дизайнер и экс-художественный руководитель Louis Vuitton.

Стартовая цена аукциона составляла 45 000 долларов или возросла до 150 000. При этом в рекламном посте упоминается, что худи повреждено: «1 логотип Supreme Louis Vuitton Box. Ношеное, отсутствует один шнурок. Размер: средний».

Пользователи Instagram и Twitter начали активно обсуждать продажу худи. Большинство не понимает, зачем 15-летнему парню такая большая сумма.

«Подождите, это был подарок? Тогда он должен был отдать это на благотворительность», «Что вы собираетесь делать с такими деньгами в вашем возрасте? Жадная семья, почему бы не пожертвовать их?!» — пишут пользователи. Вероятно, после негативных комментариев пост исчез со страницы аккаунта. Или же худе попросту кто-то купил.


Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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