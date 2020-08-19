150 струй, 36 метров в диаметре, подсветка - как выглядит новый фонтан на площади Свободы

Мэр Харькова Геннадий Кернес показал, как работает новый фонтан, который откроют в сквере на площади Свободы 23 августа. Напомним, ранее очевидцы публиковали видео тестового запуска фонтана.

"Мы уже начали тестировать его и днем, и в темное время суток, и результаты пробных запусков мне нравятся. Это самый крупный в Украине круглый фонтан, его диаметр 36 метров. Он состоит из 7 колец, 150 струй, и оборудован светодиодными лампами с бесчисленным количеством вариантов подсветки", — сообщил Кернес.

По словам мэра, в сквере возле ХНУ имени Каразина разбили новые клумбы, реконструировали пешеходные дорожки, облагородили территорию. Городской голова пообещал харьковчанам другие сюрпризы ко Дню города.

Источник: kh.vgorode.ua/

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