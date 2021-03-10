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16-летнюю дочь Оли Поляковой экстренно госпитализировали в больницу: подробности

16-летнюю дочь Оли Поляковой экстренно госпитализировали в больницу: подробности

Сегодня, 10 марта, 16-летняя дочь Оли Поляковой Маша взволновала Сеть видео, которое она сняла в карете скорой помощи. Девушка запечатлела, как она отправляется в больницу.

16-летнюю дочь Оли Поляковой экстренно госпитализировали в больницу: подробности Скриншот Инстаграм-сториз Маши Поляковой

Позже Маша опубликовала видео уже из больничной палаты. Полякова-младшая сообщила, что ее госпитализировали в больницу с аппендицитом. Стоит отметить, что на видео ни в машине скорой помощи, ни в больничной палате рядом с ней не было никого из родных.

16-летнюю дочь Оли Поляковой экстренно госпитализировали в больницу: подробности Скриншот Инстаграм-сториз Маши Поляковой

Напомним, Маша Полякова — дочь известной украинской певицы Оли Поляковой. Несмотря на свой юный возраст девушка позиционирует себя, как взрослую девушку, которая знает, чего хочет и может справиться с проблемами без помощи родителей. Как минимум дочка Поляковой не стесняется демонстрировать публике отношения со своим молодым человеком и без стеснения показывает формы в купальнике, а как максимум она уже не нуждается в карманных деньгах, поскольку зарабатывает себе их сама.

16-летнюю дочь Оли Поляковой экстренно госпитализировали в больницу: подробности Оля Полякова с дочкой Машей

Девушка ведет блог в Инстаграме, где зарабатывает на рекламе немаленькие деньги. В одном из интервью Оля Полякова похвасталась, что ее дочь зарабатывает до 10 тыс. грн. в месяц на личные расходы.

Источник: 1 Минута

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