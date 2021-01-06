20 курсов химиотерапии и потеря волос: как выглядит 63-летняя Александра Яковлева, которая победила рак

Благодаря своей харизме и приятному внешнему виду, Александра с первых кадров смогла приковать к себе внимание зрителя, и не только мужской аудитории.

Актриса Александра Яковлева из к/ф "Экипаж"

После выхода киноленты "Экипаж", многие девушки тут же захотели стать стюардессой, восхищаясь игрой актеров и мастерством картины.

Как сейчас живет главная героиня Александра Яковлева?

Актриса Александра Яковлева из к/ф "Экипаж"

Начнем с небольшого отрывка интересных фактов о ее биографии. Воспитанием маленькой Саши занимались бабушка и дедушка, так как Яковлевой скончались в ДТП, когда та была еще совсем ребенком.

Рок событий повлиял и на будущее увлечение Саши, ведь бабушка мотивировала ее получить театральное образование.

Именно бабушка разглядела в маленькой Саше будущую актрису Александру Яковлеву

Актриса Александра Яковлева из к/ф "Экипаж"

Еще, будучи студенткой ленинградского театрального института, Александра получала предложения о съемках. Однако, актриса дебютировала в кино после получения аттестата. После выхода фильма «Экипаж» Яковлева проснулась настоящей звездой.

Актриса Александра Яковлева из к/ф "Экипаж"

В 90-х годах Яковлеву, как и многих отечественных артистов, перестали снимать, наступила черная полоса в жизни. Александра вернулась в родной Калининград.

Актриса Александра Яковлева из к/ф "Экипаж"

Здесь женщина начала заниматься общественной деятельностью и возглавила пост заместителя мэра по вопросам культуры.

Известно, что сегодня женщина работает в железнодорожной организации.

Актриса Александра Яковлева из к/ф "Экипаж"

По информации, имеющейся в открытых источниках, 63-летняя актриса Александра Яковлева была замужем 3 раза. От первого брака у нее есть двое детей — сын Кондратий и дочь Елизавета.

Сейчас она не имеет супруга.

Очередным испытанием в жизни Яковлевой стал рак

К счастью, степень недуга была несложная, и актрисе удалось его победить.

После болезни она стала больше времени уделять детям и внукам.

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Источник: 1 Минута