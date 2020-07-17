20-летняя дочь скандальной гей-пары миллионеров увлеклась «уколами красоты»

Исполнилось 20 лет дочери, родившейся у первой в Великобритании пары геев, ставших биологическими родителями. Шаффрон Дрюитт-Барлоу (Saffron Drewitt-Barlow) стала одной из самых известных девушек Великобритании.

Девушка и ее брат-близнец Аспен появились на свет в 1999 году в семье миллионеров Барри и Тони Дрюитт-Барлоу. Мужчины стали первой гомосексуальной парой в Великобритании, в которой родились дети от суррогатной мамы. Один из мужчин приходится Шаффрон биологическим родителем, а в ее свидетельстве о рождении записаны оба отца.

Шаффрон Дрюитт-Барлоу родилась в браке скандально известной гей-пары миллионеров,

instagram.com/saffron_db

Девочка с детства росла в роскоши. Она носит одежду ведущих мировых домов моды, имеет большое количество сумок люксовых брендов и дорогие ювелирные украшения. В ее коллекции есть кольцо Фаберже стоимостью 500 тысяч долларов.

Шаффрон любит отдыхать на пляжах Майами и часто публикует в своем микроблоге фотографии в купальнике. В отличие от большинства сверстниц девушка не любит ретушировать свои снимки. Брюнетка выступила за бодипозитив, она не стесняется своего тела.

Еще одно увлечение Шаффрон – чрезмерный автозагар и «уколы красоты». Дочь гей-пары делала себе инъекции для увеличения губ. Многие критикует ее за чрезмерное увлечение тюнингом, но девушка относится к этому спокойно.

Девушка гордится своими формами и никогда не ретуширует фотографии,

instagram.com/saffron_db

В прошлом году Шаффрон пережила разрыв со своим возлюбленным – 25-летним Скоттом Хатчинсоном. Причиной расставания стал ее отец Барри. Он влюбился в молодого человека дочери и закрутил с ним роман. Оказалось, что Скотт был бисексуалом. Барри подал на развод, но продолжил жить под одной крышей с бывшим супругом. Вскоре к ним переехал и Скотт. Барри и Скотт готовятся стать родителями общего ребенка.

Источник: www.cosmo.ru/

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