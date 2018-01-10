3 причины посмотреть мультфильм «Фердинанд» уже сегодня

Долгожданная экранизация книги Манро Лифа «История Фердинанда»

Добрая и трогательная история о быке с доброй душой, который любит цветы и красивые закаты.

Учит добру

В картине рассказывается история быка Фердинанда, который с детства был добрым и миролюбивым животным, которому нравилось не бодаться со сверстниками, а валяться под деревом, нюхать цветы и задумчиво жевать травку.

Но по иронии судьбы ему, как и его отцу, предстоит сражаться на корриде, откуда быки не возвращаются живыми.

Мультфильм показывает неприятие зла и ненависти, когда даже животные хотят жить в мире и согласии.

Говорит о важности ценить дружбу

В мультфильме очень весомо затронут факт дружбы. Фердинанд – хороший друг и он помогает тем, кто нуждается в его помощи. Когда беда случается с ним – друзья также приходят на помощь.

Вдохновляет наслаждаться жизнью

Жизнь – непредсказуемая и короткая. Мультфильм и его главный герой говорят о том, что радоваться каждому дню и людям, которые тебя любят и которых любишь ты – то, что действительно важно.

Источник: edinstvennaya.ua

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