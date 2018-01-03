3 вещи, которые придают неухоженность даже самому дорогому образу

Ухоженная женщина – та, кто умеет по-настоящему любоваться собой и обладает невероятным шармом. Во всяком случае, в этом уверены французы.

Однако даже самый идеальный образ могут испортить некоторые элементы. Речь идет о следующих вещах.

Неопрятная одежда

Ухоженная внешность предполагает наличие идеальной одежды. Да, она может быть недорогой, но должна быть идеально выглаженной. На трикотажных вещах не должно быть катышек, на сумке – пятен или потертостей.

Кроме того, одежда должна подходить друг другу, а тебе должно быть в ней комфортно.

Отросшие корни волос

Да, в некоторых модных вариациях окрашивания отросшие корни – это нормально. Однако, если ты не обладательница балаяжа или омбре, отросшие корни на покрашенных волосах – это недопустимо.

Конечно, их наличие делает образ «неухоженным».

Неуместный макияж

Грамотный макияж улучшает образ в разы, делая акцент на ухоженности. А вот излишне яркий мейк может создать обратный эффект.

Помни, чтобы макияж был твоим другом, он должен быть уместным. То есть, днем выбирай легкий мейк, а если ты собираешься в ресторан или на вечеринку – сделай его более ярким.

Источник: edinstvennaya.ua

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