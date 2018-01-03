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3 вещи, которые придают неухоженность даже самому дорогому образу

3 вещи, которые придают неухоженность даже самому дорогому образу

Ухоженная женщина – та, кто умеет по-настоящему любоваться собой и обладает невероятным шармом. Во всяком случае, в этом уверены французы.

Однако даже самый идеальный образ могут испортить некоторые элементы. Речь идет о следующих вещах.

Неопрятная одежда

3 вещи, которые придают неухоженность даже самому дорогому образу

Ухоженная внешность предполагает наличие идеальной одежды. Да, она может быть недорогой, но должна быть идеально выглаженной. На трикотажных вещах не должно быть катышек, на сумке – пятен или потертостей.

Кроме того, одежда должна подходить друг другу, а тебе должно быть в ней комфортно.

Отросшие корни волос

корни

Да, в некоторых модных вариациях окрашивания отросшие корни – это нормально. Однако, если ты не обладательница балаяжа или омбре, отросшие корни на покрашенных волосах – это недопустимо.

Конечно, их наличие делает образ «неухоженным».

Неуместный макияж

3 вещи, которые придают неухоженность даже самому дорогому образу

Грамотный макияж улучшает образ в разы, делая акцент на ухоженности. А вот излишне яркий мейк может создать обратный эффект.

Помни, чтобы макияж был твоим другом, он должен быть уместным. То есть, днем выбирай легкий мейк, а если ты собираешься в ресторан или на вечеринку – сделай его более ярким.

Источник: edinstvennaya.ua

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