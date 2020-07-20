30-тонный "Марк" из Харькова

Британцы не раз предлагали выкупить танк у Харьковского музея

Необычный экспонат весом до 30 тонн значится в фонде Харьковского государственного исторического музея, который основан в 1920 году по инициативе известного украинского этнографа Николая Сумцова и впоследствии назван его именем.

Правда, такому экспонату не нашлось места под крышей музея: в силу своих размеров он установлен на мраморном постаменте на площади Конституции в центре города, по соседству с музеем. К нему можно свободно подойти и даже потрогать его корпус. Это британский танк "Марк-V Composite", и его название выгравировано на мемориальной табличке.

О том, как этот удивительный экспонат попал в Харьков, корреспонденту Укринформа рассказал заведующий сектором отдела научно-образовательной работы Харьковского исторического музея имени Сумцова Богдан Ивченко.

- Для меня, как исследователя и экскурсовода, это один из самых примечательных музейных экспонатов. Мало кто из экскурсантов знает, что танк "Марк-V Composite" - британский, многие воспринимают его как немецкий танк, подбитый на полях сражений в годы Второй мировой войны. И уж совсем немногие знают, что этот танк, имеющий инвентарный музейный номер, является уникальным экспонатом общенационального музейного фонда Украины.

К тому же, это один из немногих сохранившихся британских танков Марк-V, имеющий в своем названии слово Composite, что говорит о его композитном вооружении. Дело в том, что во времена Первой мировой войны британские танки изготавливали в разных модификациях: либо только с пулеметами (Марк-V - т.н."самка"), либо с двумя пушками и 4 пулеметами (Марк-V т.н. "самец"). В нашем случае на танке установлена одна пушка и пять пулеметов, и в этом его уникальность. Недаром англичане нам завидуют и не раз предлагали выкупить экспонат, но, конечно, мы с ним не расстанемся.

- Выходит, танк, установленный на площади, стал поводом для международных контактов?

- Начиная с 1998 года представители действующего в Великобритании общества историков танка "Mark V" во главе с известным специалистом Робертом Скоттом не раз приезжали в Харьков, проявляя безудержный интерес к танку. Наконец, в 2006 году, в один из приездов Роберта Скотта, был вскрыт люк танка, запаянный в целях сбережения от актов вандализма, и группа исследователей музея вместе с англичанином проникли внутрь. Там они обнаружили на двигателе надпись: "BIGKARTON & DAY/ENGLAND (Бигкертон и Дэй, Англия)". Кроме этого, под снарядным лотком внутри танка сохранилась табличка с надписью "CASESHOT" (снарядный лоток), и все это подтверждает тот факт, что танк был действительно изготовлен в Великобритании.

- Как же он попал в Харьков?

- Установлено, что в 1919 году несколько десятков танков этой модификации, опробованные в период Первой мировой, были по решению британского правительства переданы Белой армии Деникина, причем танки доставили из-за рубежа на железнодорожных платформах.

Однако в 1920 году Красная Армия разбила Белую армию, и британские танки стали военными трофеями. Причем все они имели персональные названия. По одной из версий, тот, что сейчас установлен в Харькове, во время пребывания в Белой армии имел название "За Русь святую" - именно такая надпись красовалась на его корпусе. Позже, во времена Красной армии, эту надпись закрасили и написали новую: "Москвич-пролетарий". Но это версия, которая еще нуждается в серьезном подтверждении архивными документами.

После того, как красноармейцы разбили армию Врангеля, танки Марк-V были включены в состав Красной армии, где использовались сначала как боевые, а позже - как учебные. В 1938 году по распоряжению наркома обороны Климента Ворошилова все эти танки были списаны, поскольку на тот момент не использовались даже в учебных целях.

- Однако, наш танк выглядит так, как будто он в рабочем состоянии. Если пополнить бензобак, пойдет своим ходом?

- Конечно, нет. Как сказано в одном популярном фильме, он же - памятник! И такие танки-памятники по распоряжению того же Ворошилова были установлены в разных городах Советского Союза...

- А как он попал в число экспонатов исторического музея?

- В 1940 году танк, доставленный в Харьков на железнодорожной платформе, был установлен во дворе Покровского мужского монастыря как экспонат Музея революции и гражданской войны, действовавшего тогда в здании бывшего церковного епархиального управления. В 1943 году после освобождения Харькова от немецких оккупантов, этот и расположенный там же краеведческий музей вместе со своими музейными фондами влились в состав Харьковского исторического музея, чье основное здание до войны располагалось на Пролетарской (теперь Сергиевская) площади. С 1998 года музей получил нынешнее помещение по улице Университетской, 5, то есть, близ площади Конституции. С тех пор танк "Mark-V Composite" - наш экспонат...

- Он такой мощный. Это его первозданный вид, или он был реставрирован?

- Реставрировали его дважды: в 1998 и 2011 годах, и оба раза - на Харьковском танкоремонтном заводе, что на Ивановке. Его покрасили, заменили некоторые проржавевшие детали, изготовили имитации недостающих пулеметов. В результате этот экспонат имеет такие характеристики: внутри танка может разместиться экипаж из 8 человек, боевой вес - около 30 тонн, скорость движения - 10 км/час, вооружение - одна пушка калибра 57 мм плюс 5 пулеметов...

- ... единственный такой в мире?

- Уточню, что именно эта техническая разновидность танка Марк-V - единственная.

Однако два танка такой же модификации имеются в Луганске, хотя есть существенные различия: на луганских экземплярах пушки расположены с правого борта, у нас же - с левого. В 2014 году в Луганске с началом боевых действий на востоке страны оба танка были спрятаны в закрытом ангаре, и только позже возвращены на свое место как памятники истории...

- На площади Конституции рядом с британским танком также установлены старинные пушки и знаменитый танк Второй мировой войны Т-34. Это тоже экспонаты Харьковского исторического музея?

- Конечно. О танке Т-34 написано немало, и потому я лучше расскажу о двух пушках XVIII века. Они представляли собой вооружение харьковской крепости для обороны от любых неприятелей. После того, как крепость утратила свое оборонное значение, было приказано переплавить все крепостные пушки, но эти две не переплавили, и в XIX веке они были

установлены в Харькове на Николаевской площади (ныне площадь Конституции) как исторический памятник. Позже они получили инвентарные номера в качестве экспонатов музея.

Между прочим, это грозное оружие: калибр обеих пушек - 6 дюймов или 15 см, длина ствола - более 3 метров, вес каждой - более 3 тонн. Судя по их виду, Харьков и три века назад был надежно защищен от врага. И пусть музейные экспонаты напоминают нам о прошлом, вселяя в нас уверенность в сегодняшнем дне.

Как сообщал Укринформ, в фонде Харьковского государственного исторического музея имени Сумцова - более 300 тысяч экспонатов. Сейчас в музее, который открыт для посетителей при условии соблюдения правил карантина, размещена выставка, посвященная 100-летию со дня его основания.

Источник: livejournal.com

Автор: Светлана Лигостаева, Харьков

Фото предоставлены Богданом Ивченко

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