31-летняя женщина не стриглась 15 лет и рассказала, как ухаживает за волосами (ФОТО)

Стефани Классен из города Дюссельдорф, Германия последний раз была в парикмахера еще в 2005 году. А секущиеся волосы женщина обрезает сама, – сообщает Daily Mail.

В детстве Стефани всегда ходила с короткой стрижкой, поскольку родители запрещали отращивать длинные волосы. Только с 16 лет она начала сама принимать решения по поводу стрижки.

По словам женщины, она почувствовала себя привлекательной, когда волосы отросли до плеч. После этого она больше не посещала парикмахера.

Год за годом и уже в 2011 она могла похвастаться косой до бедер. Она часто получала комплименты. А когда волосы отросли до коленей, то ей начали писать странные люди.

Незнакомцы предлагали встретиться, чтобы просто потрогать ее шикарные волосы. Кстати, ухаживать за такой шевелюрой не так уж сложно. Немка рассказала, что она моет их только два раза в неделю. Использует обычный шампунь и кондиционер, а вот феном вообще не пользуется.

«Я ложусь спать с мокрыми волосами. Утром они уже сухие, в зависимости от погоды», – рассказала своей секрет Стефани Классен.

Через два года ее волосы достигнут 2-х метров. После этого женщина планирует все-таки пойти в салон, чтобы подровнять волосы до уровня пола.