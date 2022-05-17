34-летний Никита Добрынин и Даша Квиткова приняли судьбоносное решение вернуться в Киев: все подробности (Фото)

Приехала в Киев и Дарья Квиткова. Девушка является известным украинским блогером, стала популярной после победы в 8 сезоне телевизионного шоу "Холостяк" в 2019 году. Даша завоевала сердце теле и радиоведущего Никиты Добрынина. Пара продолжила строить отношения после окончания проекта и вскоре Дарья с Никитой стали супругами, в 2021 году у них родился сын.

В первые дни после нападения российских оккупантов звездная семья оставалась в Киеве, но опасность была слишком велика и в начале марта Даша с сыном отправились в западную Украину. В середине мая Квиткова решила вернуться домой.

Из Ивано-Франковска жену с сыном забрал Никита Добрынин. Даша рассказывает о том, что путешествие домой оказалось не из простых.

Когда семья провела в дороге два с половиной часа, Даша вспомнила, что оставила все документы в Ивано-Франковске. Поэтому пришлось разворачиваться и ехать за ними, потеряв при этом много времени.

В дороге пришлось увидеть картины, которые оставили тяжелое впечатление. Это разрушенные дома, сожженные танки, уничтоженный мост. Это как настоящий ад - поделилась Даша.

Когда наконец добрались до собственного дома, не смогли открыть двери, так как ключи были в другом конце города. Ехать за ними пришлось после наступления комендантского часа, были постоянные вынужденные остановки на каждом блок-посте с проверкой документов и вещей.

Наконец, в половине первого ночи Даша Квиткова с мужем и сыном попали домой. Она призналась, что чувствует теперь себя счастливой.

Источник: 1 Минута