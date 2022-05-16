37-летняя Кароль в Японии вышла на сцену в роскошном патриотическом наряде: воздушное платье поразило всех

Украинская артистка во время визита в страну восходящего солнца имеет цель привлечь максимальное внимание мировой общественности к событиям, происходящим в настоящее время в Украине. Кароль хочет поведать цивилизованному миру про критическое состояние украинского народа после наступления гуманитарного кризиса, когда российские оккупанты вторглись в нашу страну.

14 мая 2022 года певица приняла участие в Rakuten Girls Award 2022, которое известно своими модными показами и музыкальными выступлениями.

Роскошный патриотический наряд, в котором артистка вышла на сцену, вызвал восхищение у присутствующих. Воздушное платье с объемными рукавами выполнено в цветах украинского флага - голубом и желтом.

Слова, сказанные со сцены Тиной Кароль, выражают благодарность Японии за поддержку Украины. Символично, что Тина после выступления получила букет цветов желтого и синего оттенков от американского посла Рама Эммануэля. Он произнес небольшую речь, в которой признался, что считает для себя честью присутствовать на выступлении украинкой артистки в рамках акции для женщин Rakuten Girls Award 2022. Посол сказал, что растроган ее прекрасным сильным голосом и тем, что певица собирает денежные средства по всему миру для нужд украинского народа.

Японская пресса назвала Тину Кароль "Бритни Спирс из Украины". СМИ описывают момент, когда артистка появилась перед людьми в токийском аэропорте после приземления и сразу же дала интервью прессе. Она подчеркнула, что родная страна кричит, от имени Украины Тина рассказывает, насколько прекрасен и мужественен наш народ. Артистка говорила на английском языке, выразила уверение в том, что страна подлежит восстановлению.

Источник: 1 Минута