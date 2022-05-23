37-летняя Тина Кароль привлекла внимание своей встречей с котом Степаном: какую сумму певица собрала для Украины

Например, в последнее время известная исполнительница посетила Японию, была в городе Нагасаки. Следующий визит Тины Кароль - во Францию, а точнее, на фестиваль в Каннах, где организован сбор средств для поддержки Украины.

По итогам мероприятия артистка опубликовала пост в социальной сети. Исполнительница эмоционально написала, что удалось собрать 75 тысяч долларов для украинской киноиндустрии.

В это же самое время во Франции находится известный кот из Харькова, его зовут Степан.

Животное получило популярность благодаря публикациям его хозяйки в социальной сети милых снимков, видео - роликов, на которых Степан показывает свой спокойный характер и необычную осанку. Больше, чем полтора миллиона человек подписались на страничку кота Степана (естественно, созданной хозяйкой животного). Харьковский кот известен и в Инстаграм, и в Твиттер, и в ТикТок.

После нападения россии на Украину, хозяйка знаменитого кота уехала из Харькова во Францию, конечно же, 13-летнего Степана она взяла с собой.

И теперь в Каннах две знаменитости из Украины встретились - певица Тина Кароль и кот Степан.

Пушистая украинская звезда получила во Францию награду для популярных блогеров и пользователей с огромной аудиторией - инфлюенсеров.

Тина Кароль и кот Степан

В Инстаграм встреча Тины и Степана отображена несколькими фотографиями и видео - роликами, на которых исполнительница снялась без макияжа, в удобной одежде. Пушистик вел себя хорошо и стоически терпел обнимашки Тины.

Источник: 1 Минута