37-летний Виталий Козловский откровенно рассказал, что делает и чем помогает в это трудное время для Украины
После вторжения российских оккупантов в Украину певец остался дома, в Киеве. По собственной инициативе решил наладить охрану, об этом музыкант рассказал во время съемок программы "Звездный путь".
Виталий считает, что в тяжелые времена необходимо, чтобы сознание проснулось, особенно для мужчин, которые должны оберегать соотечественников, и взрослых, и детей.
Знаменитость стал дежурить при входе в дом, видит множество людей, которые возвращаются с запада Украины, также из-за границы.
Он призывает мужчин, всех соседей прийти на собрание к половине девятого вечера. Козловский говорит, что сейчас тревожные времена, и если человек живет в многоквартирном доме, необходимо кооперироваться.
Мужчинам необходимо обговорить некоторые моменты, технические детали по составлению графика охраны территории вокруг дома.
Но те, к кому исполнитель обращался с призывом, не пришли на собрание. Однако многие удивляются - Козловский охраняет?
Виталий говорит, что своей охраны, в принципе, достаточно. Это и территориальная оборона, и охрана при доме. Но ему кажется, что в условиях, когда российские оккупанты находятся на территории Украины, этого недостаточно. Ведь нежеланные гости могут появиться в любой момент - считает музыкант.
Виталий Козловский дает концерты для военных, относится с негодованием к украинским мужчинам, которые покинули страну в тяжелое время.
Он таких звезд лично знает, эти люди разочаровали певца, с сожалением он вычеркнул их из своей жизни. Он понимает, когда женщины уезжают, спасая детей, но не приветствует мужчин, которые убегают.
Источник: 1 Минута