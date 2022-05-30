38-летняя Катя Осадчая неожиданно разоткровенничалась и рассказала о жизни в Киеве и любви к городу: “Еще один шрам”

Но все же, с некоторыми ограничениями, властями столицы были организованы праздничные мероприятия: занимательные экскурсии, концерты, выставки.

О своей любви Киеву украинские звезды признаются в социальных сетях, блогах, публикуя снимки прекрасного города, сделанные до вторжения рф на территорию Украины. Знаменитости искренне произносят приятные слова в адрес столицы.

Для телеведущей Кати Осадчей Киев - родной город, где будущая знаменитость родилась.

В Инстаграм Осадчая разместила фотографию, где за спиной возвышается красивейшая Андреевская церковь. Катя рассказала в посте, что каждая улица в родном городе навевает воспоминания. Ведущая перечисляет особенно дорогие ее сердцу места: церковь на улице Мостицкой, рынок, где приобрели рыжего пушистика, кота Макса, который стал лучшим другом семьи, знаменитое кафе "Пингвин" с самым вкусным мороженым.

В этом году хочется говорить еще больше теплых слов в адрес Киева, сердце щемит от осознания того, что столица Украины теперь имеет очередной шрам - последствия захватнических действий российских оккупантов - пишет Катя Осадчая.

Телеведущая добавляет слова благодарности мужественному городу за то, что выстоял, обещает, что все вместе заново его отстроим и дальше будем защищать родной дом.

Комментариев под постом появилось много. Подписчики коротко рассказывают свои истории, делятся впечатлениями от кадра телеведущей. Люди считают Киев самым волшебным и могущественным местом в мире, сердцем Украины и замечают, что на улице очень мало людей.

Источник: 1 Минута